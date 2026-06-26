Cómo hacer Pastafrola de avena y membrillo sin azúcar: la receta fácil con 7 ingredientes

Afortunadamente, existen opciones más sanas, con ingredientes como la avena y el almidón de maíz que tienen un perfil más nutritivo. Esta receta conserva todo el sabor tradicional de la pastafrola, pero es ideal para preparar en cualquier momento y comer sin culpa.

Pastafrola de avena y maicena: una alternativa sin harinas refinadas

La combinación de avena y maicena permite obtener una masa de pastafrola suave, fácil de manipular y con una textura similar a la de la receta clásica con harina refinada.