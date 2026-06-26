Cómo hacer Pastafrola de avena y membrillo sin azúcar: la receta fácil con 7 ingredientes

La pastafrola es una de las recetas tradicionales de la gastronomía argentina casera y siempre dice presente en reuniones familiares o de amigos por su sencillez y perfil económico. Además, no falta en ninguna panadería del país. Sin embargo, la versión tradicional con harina es poco saludable.
Afortunadamente, existen opciones más sanas, con ingredientes como la avena y el almidón de maíz que tienen un perfil más nutritivo. Esta receta conserva todo el sabor tradicional de la pastafrola, pero es ideal para preparar en cualquier momento y comer sin culpa.
Pastafrola de avena y maicena: una alternativa sin harinas refinadas
La combinación de avena y maicena permite obtener una masa de pastafrola suave, fácil de manipular y con una textura similar a la de la receta clásica con harina refinada.
La harina de avena aporta fibra y se puede preparar simplemente procesando copos de avena en la licuadora, por lo que es una receta práctica para hacer en casa.
Además, esta pastafrola cambia el relleno. En lugar de usar el dulce de membrillo clásico, se puede utilizar una versión sin azúcar, que es igual de rica y más sana.
Receta para hacer pastafrola de avena y sin harina
Ingredientes:
- 1 huevo
- 2 cdas. de edulcorante o stevia
- 1 cda. de miel
- 1 chorrito esencia de vainilla
- 7 cdas. de avena
- 7 cdas. de harina de avena o maicena
- Ralladura de medio limón
- Dulce de membrillo (sin azúcar), a gusto
Procedimiento:
- Primero, en un bol, coloca la harina de avena junto con los copos de avena. En el centro, agrega el huevo, la miel y la stevia. Combina bien hasta formar una masa pegajosa.
- A continuación, reserva un poco de la masa y el resto distribúyela sobre una tartera enmantecada y enharinada con maicena. Cocina en el horno precalentado a 180° C por solo 3 minutos.
- Una vez precocida la base, agrega el dulce de membrillo y realiza el enrejado de tiritas con la masa sobrante. Manda al horno nuevamente por 5 minutos o hasta que la pastafrola con harina de avena se dore por completo.