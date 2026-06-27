Del ascenso al ocaso: la cronología de la caída política de Manuel Adorni

En paralelo, crecieron las especulaciones sobre su continuidad dentro del gabinete nacional, mientras desde distintos sectores políticos y mediáticos se cuestionaba su permanencia en uno de los cargos más importantes del Ejecutivo.

Manuel Adorni en su última visita a Mendoza. Ya con su imagen quebrada por las investigaciones de la Justicia que ponían bajo la lupa su patrimonio.

El viaje a Punta del Este

Uno de los episodios que aceleró la crisis fue la investigación por un viaje realizado en un vuelo privado a Punta del Este junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio.

La Justicia federal intenta determinar quién financió el traslado y si existió algún beneficio indebido. En ese expediente también se analiza la relación entre Adorni y Grandio, además de los contratos que el empresario habría mantenido con la TV Pública y otros organismos nacionales para establecer si pudieron configurarse los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

La lupa sobre su patrimonio

Mientras avanzaba esa investigación, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó otra causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Como parte de la investigación, ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) realizar un informe técnico para reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa.

El estudio deberá comparar los ingresos declarados con la evolución de sus bienes, entre los que figuran un departamento en Caballito, una vivienda en el country Indio Cuá y ahorros en pesos y dólares.

Si el peritaje no detecta inconsistencias, la causa podría cerrarse mediante un sobreseimiento. En cambio, si aparecen diferencias patrimoniales injustificadas, el juez Ariel Lijo deberá resolver si corresponde citar al exfuncionario a declaración indagatoria.

La investigación alcanza al entorno familiar

El avance de las causas también alcanzó al círculo más cercano de Adorni.

En una investigación paralela, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete, para analizar sus declaraciones juradas y documentación patrimonial en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La renuncia

El sábado 27 de junio llegó el desenlace. Adorni presentó su renuncia mediante una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que aseguró que abandonaba el cargo para proteger a su familia del nivel de exposición pública.

"No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", escribió.

También rechazó las acusaciones en su contra al sostener que durante su gestión fue tratado de "delincuente y corrupto" sin que, según afirmó, exista un solo hecho de corrupción probado en su contra.

Con su salida se cierra un ciclo político que comenzó el 10 de diciembre de 2023 y termina en medio de investigaciones judiciales que todavía continúan abiertas y sin una resolución definitiva. Mientras la Justicia avanza con distintas medidas de prueba, el futuro judicial del exfuncionario dependerá de los resultados de los peritajes patrimoniales y de la evolución de las causas que lo tienen bajo investigación.