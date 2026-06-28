El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio de las condiciones meteorológicas a partir del miércoles en el Gran Mendoza, cuando aumentará la probabilidad de lluvias y nevadas. Además, las temperaturas descenderán hasta registrar mínimas de -1°C y máximas que no superarán los 5°C en la segunda mitad de la semana.
El pronóstico anticipó lluvias y nevadas para Mendoza entre el miércoles y el jueves
El Servicio Meteorológico Nacional prevé máximas de hasta 13°C al inicio de la semana, pero desde el miércoles ingresará un frente con precipitaciones y un fuerte descenso de la temperatura
Según el informe de este domingo, el lunes se presentará mayormente nublado, con una mínima de 3°C y una máxima de 13°C.
Para el martes se espera una jornada ligeramente nublada, con temperaturas entre 1°C y 11°C.
El miércoles llegarían las lluvias y nevadas
El miércoles el pronóstico indica probabilidad de lluvias y nevadas durante toda la jornada. Ese día la temperatura oscilará entre 1°C de mínima y 5°C de máxima.
Las condiciones se mantendrán el jueves, cuando continuarán las probabilidades de lluvias y nevadas durante la mañana. Hacia la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado.
Será además la jornada más fría de la semana, con una mínima de -1°C y una máxima prevista de apenas 2°C.
Cómo terminará la semana
Para el viernes el pronóstico prevé cielo mayormente nublado, con temperaturas entre -1°C y 5°C.
En tanto, el sábado continuará el tiempo mayormente nublado. La mínima será de 0°C y la máxima alcanzará los 7°C.
Qué se espera para San Rafael
El Sur también tendrá una semana marcada por las bajas temperaturas y la probabilidad de precipitaciones.
Según el pronóstico, el lunes estará nublado, con una mínima de 1°C y una máxima de 12°C. El martes continuará con cielo nublado, aunque la temperatura descenderá hasta los -2°C durante la madrugada y alcanzará los 13°C por la tarde.
El cambio llegará el miércoles, cuando se esperan lluvias y nevadas. Ese día la máxima será de apenas 2°C, mientras que la mínima se ubicará en -2°C.
Las condiciones se mantendrán el jueves, con probabilidad de nevadas y lluvias y temperaturas entre -2°C y 3°C.
Hacia el cierre de la semana el tiempo tenderá a estabilizarse. Tanto el viernes como el sábado el cielo permanecerá mayormente nublado, con mínimas de -2°C y -1°C, respectivamente, y máximas de 6°C y 8°C.