El pronóstico anticipó lluvias y nevadas para Mendoza entre el miércoles y el jueves

Podría nevar en la semana que se inicia. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El miércoles llegarían las lluvias y nevadas

El miércoles el pronóstico indica probabilidad de lluvias y nevadas durante toda la jornada. Ese día la temperatura oscilará entre 1°C de mínima y 5°C de máxima.

Las condiciones se mantendrán el jueves, cuando continuarán las probabilidades de lluvias y nevadas durante la mañana. Hacia la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado.

Será además la jornada más fría de la semana, con una mínima de -1°C y una máxima prevista de apenas 2°C.

Cómo terminará la semana

Para el viernes el pronóstico prevé cielo mayormente nublado, con temperaturas entre -1°C y 5°C.

Se esperan días fríos en Mendoza y probabilidad de nevadas. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En tanto, el sábado continuará el tiempo mayormente nublado. La mínima será de 0°C y la máxima alcanzará los 7°C.

Qué se espera para San Rafael

El Sur también tendrá una semana marcada por las bajas temperaturas y la probabilidad de precipitaciones.

Según el pronóstico, el lunes estará nublado, con una mínima de 1°C y una máxima de 12°C. El martes continuará con cielo nublado, aunque la temperatura descenderá hasta los -2°C durante la madrugada y alcanzará los 13°C por la tarde.

El cambio llegará el miércoles, cuando se esperan lluvias y nevadas. Ese día la máxima será de apenas 2°C, mientras que la mínima se ubicará en -2°C.

Las condiciones se mantendrán el jueves, con probabilidad de nevadas y lluvias y temperaturas entre -2°C y 3°C.

Hacia el cierre de la semana el tiempo tenderá a estabilizarse. Tanto el viernes como el sábado el cielo permanecerá mayormente nublado, con mínimas de -2°C y -1°C, respectivamente, y máximas de 6°C y 8°C.