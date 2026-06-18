El fenómeno de El Niño prevé más precipitaciones en Mendoza pero no revierte la crisis hídrica

pronostico-del-tiempo-lluvia4 Las esperadas lluvias no revertirían la crisis hídrica.

"A priori, son buenas noticias para la disponibilidad hídrica regional", sostuvo.

La situación en la Cordillera por el fenómeno de El Niño

Sin embargo, el especialista aclaró que un eventual evento de El Niño no modificaría la tendencia observada durante las últimas décadas en la Cordillera de los Andes.

"El fenómeno presenta variaciones en escala interanual, las cuales se solapan a una tendencia de largo plazo hacia una reducción progresiva de las precipitaciones a lo largo de la Cordillera. Un evento de estas características no revierte las tendencias de largo plazo", afirmó.

Rivera también fue consultado sobre las diferencias con el evento de El Niño registrado entre 2015 y 2016.

nieve alta montana cordillera Foto: Prensa de Gendarmería

"A esta altura del año el evento 2015-2016 ya había comenzado y alcanzó anomalías de temperatura superficial del mar superiores a los 2 grados. Por el momento, algunos modelos indican que eso podría suceder en el evento actual hacia el verano", explicó.

No obstante, consideró que todavía es temprano para establecer comparaciones. "Una vez establecido el evento, resta ver el comportamiento de la atmósfera y los impactos regionales", indicó.

Respecto de las expectativas sobre la nieve acumulada en la Cordillera, Rivera descartó realizar proyecciones.

"Es prematuro afirmarlo. Todas las estaciones de medición de nieve de la provincia están por debajo de sus acumulados normales al día de la fecha", señaló.

El investigador agregó que será necesario esperar el comportamiento de los próximos meses para determinar el alcance real del fenómeno en Mendoza.

"Todos los eventos El Niño son distintos y lo mismo sucede con sus impactos", concluyó.