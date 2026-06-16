El mundo se prepara para el "Súper El Niño": qué significa este fenómeno climático

Super niño (2)

Características de este súper fenómeno climático

Este patrón ocurre de forma de forma natural cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico tropical superan los registros habituales. El calentamiento del agua altera la presión atmosférica y debilita los vientos alisios que soplan hacia el oeste.

Como consecuencia, la masa líquida templada se desplaza hacia el este y se concentra cerca de Sudamérica. El calentamiento suele alcanzar su punto máximo durante el mes de diciembre.

La capa de agua tibia se mantiene en la superficie e impide el ascenso de nutrientes desde las profundidades. Este proceso afecta de forma negativa a los ecosistemas marinos, ya que altera las rutas de los peces.

Aunque existen registros históricos desde mediados del siglo pasado, todavía persisten dudas sobre los factores exactos que desencadenan estas variaciones en el tiempo.

Super niño El súper El Niño tendrá consecuencias a nivel mundial.

Consecuencias en el mundo

Los registros previos demuestran que las versiones más intensas de este fenómeno provocaron pérdidas billonarias a nivel global en las décadas pasadas. “Sabemos por observaciones que El Niño puede costarle a la economía global billones de dólares en daños y pérdida de productividad”, afirmó Justin Mankin, investigador de la Universidad de Dartmouth. El especialista agregó que las proyecciones actuales sugieren que el evento en curso derivará en consecuencias financieras históricas.

La alteración ambiental perjudica la actividad pesquera debido a las olas de calor marinas y modifica el crecimiento financiero de naciones como Estados Unidos. El panorama empeora debido a la influencia del calentamiento global previo. “El Niño actual está... viajando sobre una cantidad sustancial de calentamiento global”, explicó el científico Adam Scaife.