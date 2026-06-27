Pronóstico del tiempo: julio llega con frío polar y posibles nevadas en el llano

El miércoles podría nevar en el llano

Antes del pico de frío, el miércoles se perfila como una jornada invernal, con una temperatura mínima de 1°C y una máxima de apenas 2°C. Para ese día se espera la llegada del frente frío que provocará precipitaciones y abrirá la posibilidad de nevadas no solo en la cordillera, sino también en sectores del llano.

Aunque este tipo de fenómenos depende de la evolución de las condiciones atmosféricas, el pronóstico marca un escenario favorable para que la nieve pueda aparecer en distintos puntos de la provincia.

Una semana con mínimas bajo cero

El Servicio Meteorológico indicó que el miércoles podría nevar en el llano y el jueves las temperaturas no superarán los 2°C

El descenso térmico comenzará a sentirse desde el domingo, cuando la mínima bajará hasta 1°C y la máxima será de 12°C. El lunes se espera una mínima de 0°C y una máxima de 11°C, mientras que el martes la temperatura oscilará entre 1°C y 13°C.

Después del jueves, el frío continuará. Para el viernes, el SMN anticipa una mínima de -1°C y una máxima de 5°C, por lo que las heladas seguirán presentes en gran parte de la provincia.

El pronóstico del tiempo refleja así una de las semanas más frías de lo que va del año, con varios días de temperaturas muy bajas y condiciones típicamente invernales.

Recomendaciones para la ola de frío

Para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono y accidentes, las recomendaciones para la ola de frío son sencillas, pero conviene seguirlas al pie de la letra.