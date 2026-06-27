El pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la primera semana de julio indica el ingreso de un frente frío que traerá temperaturas realmente bajísimas y posibilidades de nieve en el llano.
Pronóstico del tiempo: julio llega con frío polar y posibles nevadas en el llano
Si bien los primeros días de la semana se registrarán máximas de entre 13°C y 14°C, el miércoles ingresa un frente frío que provocará una máxima de 2°C
Si bien los primeros días de la semana el termómetro llegará a 13°C y 14°C de máxima, el miércoles llega la ola polar: lluvias y probabilidades de nevadas, con máximas que no superarán los 2°C y mínimas de -1°C. Mientras, el jueves no está pronosticado que llueva o nieve, pero las temperaturas serán heladas.
El viernes 3 de julio recién comienza a levantar un poco la temperatura, aunque hará mucho frío toda la semana.
El miércoles podría nevar en el llano
Antes del pico de frío, el miércoles se perfila como una jornada invernal, con una temperatura mínima de 1°C y una máxima de apenas 2°C. Para ese día se espera la llegada del frente frío que provocará precipitaciones y abrirá la posibilidad de nevadas no solo en la cordillera, sino también en sectores del llano.
Aunque este tipo de fenómenos depende de la evolución de las condiciones atmosféricas, el pronóstico marca un escenario favorable para que la nieve pueda aparecer en distintos puntos de la provincia.
Una semana con mínimas bajo cero
El descenso térmico comenzará a sentirse desde el domingo, cuando la mínima bajará hasta 1°C y la máxima será de 12°C. El lunes se espera una mínima de 0°C y una máxima de 11°C, mientras que el martes la temperatura oscilará entre 1°C y 13°C.
Después del jueves, el frío continuará. Para el viernes, el SMN anticipa una mínima de -1°C y una máxima de 5°C, por lo que las heladas seguirán presentes en gran parte de la provincia.
El pronóstico del tiempo refleja así una de las semanas más frías de lo que va del año, con varios días de temperaturas muy bajas y condiciones típicamente invernales.
Recomendaciones para la ola de frío
Para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono y accidentes, las recomendaciones para la ola de frío son sencillas, pero conviene seguirlas al pie de la letra.
- Usar solo artefactos diseñados para calefaccionar ambientes y verificar que funcionen correctamente. Si hace mucho tiempo que no reciben mantenimiento, es recomendable hacerlos revisar.
- No utilizar hornallas, hornos ni braseros para calentar la vivienda. Aunque parezcan una solución rápida, pueden generar monóxido de carbono, un gas que no tiene olor, color ni sabor y puede ser mortal.
- Ventilar los ambientes todos los días, aunque haga mucho frío. Alcanzan unos minutos con una ventana apenas abierta para renovar el aire.
- Prestar atención a señales de alarma como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos o somnolencia. Si varias personas presentan esos síntomas al mismo tiempo, hay que salir de inmediato al aire libre y pedir asistencia médica.
- Mantener a niños, personas mayores y mascotas bien abrigados, ya que son los más vulnerables a las bajas temperaturas.
- Si hay hielo o nieve en calles y veredas, caminar con precaución y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando las superficies suelen estar más resbaladizas.