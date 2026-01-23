Cómo hacer la salsa Big Mac casera: la receta cremosa y riquísima para tus hamburguesas

La salsa Big Mac es uno de los grandes secretos de la conocida cadena de hamburgueserías McDonald’s y la responsable de ese sabor inconfundible que convirtió a esta hamburguesa en un ícono mundial. Aunque la versión original es confidencial, existen recetas caseras que logran reproducir su gusto con ingredientes simples y fáciles de conseguir.
Preparar esta salsa en casa es ideal para quienes buscan llevar sus hamburguesas a otro nivel, aportando un toque cremoso, ligeramente ácido y lleno de sabor. Perfecta para acompañar carnes, panes y hasta papas fritas, esta versión casera se convirtió en una de las recetas más buscadas por los fanáticos de la comida rápida que desean recrear el clásico desde su cocina.
Receta para hacer la salsa Big Mac para hamburguesas
Ingredientes para un frasco:
- 2 tazas de mayonesa
- 4 cdas. de mostaza
- 1/2 taza de pepinillos agridulces picados y 4 cdas. del jugo
- 1 cda. de pimentón extra dulce en polvo
- 1 cda. de cebolla deshidratada
- 1 cdta. de ajo molido deshidratado
- 2 cdas. de vinagre blanco
Cómo preparar la salsa Big Mac casera: la receta, paso a paso
- Primero, en un recipiente, mezcla la mayonesa, la mostaza, los pepinillos picados, el pimentón, la cebolla deshidratada, el ajo molido y el vinagre blanco. Debes obtener una mezcla homogénea.
- A continuación, guarda la preparación en un frasco esterilizado de 500 gramos y conserva la salsa Big Mac en la heladera durante una semana. Pasado ese tiempo, ya no se puede consumir.
Cómo esterilizar frascos de vidrio
Utensilios:
- Pinzas o tenazas
- Frascos de vidrio templados reforzados de 500 mililitros
- Toalla de fibra natural limpia
- Olla profunda
Procedimiento:
- Primero, revisa que los frascos estén en condiciones. No pueden tener rupturas ni grietas y las tapas deben enroscarse bien. Tampoco deben tener óxido ni rayaduras.
- Lávate bien las manos, durante 20 segundos como mínimo. Luego, limpia los frascos y las tapas con un cepillo, agua tibia y jabón. Deben quedar impecables.
- A continuación, coloca una toalla doblada dentro de una olla, cubriendo las paredes.
- Introduce los frascos verticalmente, boca arriba, con las tapas alrededor. Vierte el agua dentro hasta cubrirlos por completo, mínimo 2,5 centímetros por encima de los envases. Deja que hiervan mínimo 10 minutos y máximo 45, a fuego alto, con la tapa de la olla puesta. Pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja que se templen dentro de la olla.
- Luego, saca los frascos de la olla con la ayuda de una pinza y colócalos bocabajo sobre una toalla limpia, papel absorbente o sobre una fuente con rejilla y deja que se escurran bien.
- Precalienta el horno a 120 °C durante 5 minutos y luego acomoda los tarros en una bandeja. Mételos al horno y espera 3 minutos antes de apagar. Sácalos cuando vayas a envasar los alimentos.
- Rocía alcohol dentro de los frascos. Debe ser una solución de alcohol etílico de 96 grados (700 centímetros cúbicos) y agua filtrada o mineral (300 centímetros cúbicos). Espera 2 minutos para que el alcohol se evapore y llena los frascos con tu conserva.