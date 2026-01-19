Cómo hacer Milhojas de zanahoria: la receta riquísima, sana y abundante con 7 ingredientes

El milhojas de zanahoria se posiciona entre las recetas caseras más prácticas y saludables para sumar al menú diario. Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, esta preparación combina sabor, textura y nutrición en un plato versátil que se adapta a distintas comidas del día.
Este milhojas se destaca por el protagonismo de la zanahoria, un ingrediente económico y lleno de beneficios. Rica en vitaminas, fibra y antioxidantes, aporta dulzor natural y una textura suave que equilibra perfectamente cada capa, logrando un resultado liviano pero sabroso.
Ideal para servir como plato principal, acompañamiento o cena liviana, el milhojas de zanahoria permite múltiples variantes y se ajusta fácilmente a diferentes gustos. Además, es una opción rendidora, perfecta para compartir en familia sin complicaciones.
Receta para hacer milhojas de zanahoria
Ingredientes:
- 4 zanahorias
- 5 huevos
- 50 g de queso
- 50 g de crema de leche
- 50 cc. de leche
- 70 g de queso rallado
- Sal, nuez moscada y orégano, a gusto
Cómo preparar la receta del milhojas de zanahoria: el paso a paso
- Para comenzar con la receta, hierve las zanahorias cortadas en rodajas finas por 7 minutos.
- A continuación, en un bol, coloca los huevos, el queso, la crema, la leche, el queso rallado y los condimentos. Bate hasta integrar bien.
- Luego, aceita una placa de horno y cubre la base con las rodajas de zanahoria. Vuelca por encima la mezcla de huevos y distribuye de manera uniforme.
- Para terminar, lleva el milhojas de zanahoria al horno precalentado a 180 °C durante 25 minutos. Retira, deja reposar unos minutos y corta en porciones.
El milhojas de zanahoria es una de las recetas simples y nutritivas que demuestran que comer rico y saludable es posible. Fácil de preparar, versátil y rendidora, es una opción ideal para sumar al menú semanal y disfrutar en cualquier ocasión.