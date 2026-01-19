Cómo hacer Milhojas de zanahoria: la receta riquísima, sana y abundante con 7 ingredientes

Este milhojas se destaca por el protagonismo de la zanahoria, un ingrediente económico y lleno de beneficios. Rica en vitaminas, fibra y antioxidantes, aporta dulzor natural y una textura suave que equilibra perfectamente cada capa, logrando un resultado liviano pero sabroso.

Ideal para servir como plato principal, acompañamiento o cena liviana, el milhojas de zanahoria permite múltiples variantes y se ajusta fácilmente a diferentes gustos. Además, es una opción rendidora, perfecta para compartir en familia sin complicaciones.