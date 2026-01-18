Cómo preparar un Budín de naranja: la receta para el mate con 5 ingredientes y en 35 minutos

El budín de naranja húmedo y esponjoso es una de esas recetas clásicas que nunca fallan y se convierten en protagonistas de cualquier merienda. Su aroma cítrico, su sabor fresco y su miga suave lo hacen ideal tanto para los días de calor como para acompañar un buen mate o café.
Esta receta de budín se destaca por su simpleza: se prepara con apenas cinco ingredientes básicos que casi siempre hay en casa, como huevos, harina, azúcar, aceite y naranja. El uso de jugo y ralladura natural es clave para lograr un sabor intenso y una textura tierna, sin necesidad de agregados artificiales.
El secreto para que el budín de naranja quede realmente húmedo está en reemplazar la manteca por aceite. Este cambio no solo aporta mayor jugosidad y una miga más esponjosa, sino que también lo vuelve más económico y liviano. Además, la receta es muy versátil: se puede adaptar fácilmente cambiando la fruta o sumando cacao, coco o banana.
Receta para hacer budín de naranja húmedo y esponjoso
Ingredientes:
- 2 naranjas
- 2 tazas de harina leudante (o harina común con dos cdtas. de polvo para hornear)
- 1 taza de azúcar
- 3 huevos
- 1 taza de aceite de girasol o maíz
Cómo hacer la receta del budín de naranja húmedo y esponjoso
- Para empezar, precalienta el horno a 180 ºC. Mientras tanto, bate los huevos con el azúcar hasta formar una mezcla espumosa y cremosa.
- A continuación, agrega una de las tazas de harina y remueve hasta unir completamente. A partir de este paso, se usa espátula o cuchara, no batidora.
- Luego, agrega una taza de aceite neutro y vuelve a remover, hasta unir. Incorpora la cáscara de las naranjas ralladas y el jugo.
- Por último, incorpora la última taza de harina hasta unir, sin que queden grumos. Lleva el budín esponjoso y húmedo de naranja a una budinera y cocina por 35 minutos o hasta que se dore por arriba.
- Opcional: si quieres darle un toque extra de humedad a tu budín de naranja, puedes cubrir con jugo exprimido de naranja hasta que se absorba por completo. También puedes preparar un glaseado.