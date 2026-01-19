Cómo hacer berenjena a la parmesana: la receta con salsa y queso gratinado

Con un numeroso aporte de beneficios para la salud del cuerpo humano, la berenjena es la gran protagonista de esta receta que sale para chuparse los dedos.

Toda persona que se decida por realizar esta receta de berenjena a la parmesana, podría hacerlo con una imperdible manera de hacerla que comparte el sitio directoalpaladar.com.

receta-berenjena-parmesana-ingredientes

Receta de berenjena a la parmesana exquisita

Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con la elaboración de esta receta deliciosa, muy recomendada para los amantes del buen comer y la buena cocina:

Ingredientes

2 berenjenas grandes

200 gr de salsa de tomate

100 gramos de queso parmesano rallado

300 gramos de queso mozzarella fresco

1 huevo

25 ml de aceite de oliva

10 ml de leche

Sal

Pimienta

Albahaca fresca

Sal gruesa

receta-berenjena-parmesana

Receta de la berenjena a la parmesana, paso a paso