Cómo hacer berenjena a la parmesana: la receta con salsa y queso gratinado

Siempre es un buen momento para poner manos a la obra y elaborar una deliciosa receta de berenjena a la parmesana, una exquisitez que por lo general le encanta a toda la familia y es una gran idea cuando uno no sabe qué cocinar, sobre todo entre semana, cuando el tiempo apremia.
Esta irresistible receta queda espectacular y se la prepara en todas partes. Se trata de un clásico de la cocina italiana, qué por sus ricos ingredientes, es una opción más que nutritiva.
La receta se hace con ingredientes de fácil acceso y un paso a paso que es súper fácil de llevar adelante.
Con un numeroso aporte de beneficios para la salud del cuerpo humano, la berenjena es la gran protagonista de esta receta que sale para chuparse los dedos.
Toda persona que se decida por realizar esta receta de berenjena a la parmesana, podría hacerlo con una imperdible manera de hacerla que comparte el sitio directoalpaladar.com.
Receta de berenjena a la parmesana exquisita
Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con la elaboración de esta receta deliciosa, muy recomendada para los amantes del buen comer y la buena cocina:
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 200 gr de salsa de tomate
- 100 gramos de queso parmesano rallado
- 300 gramos de queso mozzarella fresco
- 1 huevo
- 25 ml de aceite de oliva
- 10 ml de leche
- Sal
- Pimienta
- Albahaca fresca
- Sal gruesa
Receta de la berenjena a la parmesana, paso a paso
- Para preparar esta receta, lo primero que se hace es conseguir berenjenas de buena calidad.
- Se procede a lavar bien cada berenjena y cortar en rodajas, de alrededor de un centímetro de espesor.
- Para sacarles el sabor amargo que traen, colocar las rodajas de berenjena en un colador. Luego agregar a modo de lluvia un poco de sal y dejar reposar por unos 10 minutos. Para continuar con la receta, enjuagar con mucha agua las berenjenas y secar con papel absorbente. Reservar.
- Colocar las rodajas de berenjena en una placa y dorar de ambos lados en el horno, previamente precalentado a 180 grados. Reservar.
- En otra fuente, crear una capa con salsa de tomate, seguido de las rodajas de berenjena, queso parmesano rallado, queso mozzarella fresco y hojas de albahaca.
- Repetir este procedimiento las veces que sea necesario hasta llegar a la parte superior de la bandeja.
- Mezclar en un bol los huevos, leche y queso parmesano, para luego agregar por arriba. Calentar la preparación durante unos 20 minutos aproximadamente, hasta que los ingredientes de arriba de la fuente estén gratinados.