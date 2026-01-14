Secreto revelado: esta es la receta de la Coca según una investigación

COCA Es una de las bebidas más tomadas.

Como la competencia empezaba a entrar en el mercado, Candler vendió los derechos para embotellar la Coca-Cola. Esto hizo que se creara el 'sistema Coca-Cola', un franquiciado que existe todavía entre la compañía y más de 250 embotelladores de todo el mundo.

En 1916, se introdujo la forma característica de las botellas de Coca-Cola, para prevenir así que la bebida auténtica se confundiera con las imitaciones. 100 años después sigue siendo un signo de identidad de la marca en todo el mundo.

Un secreto revelado

En el video que dura aproximadamente 25 minutos, el joven explica paso a paso el proceso que siguió para llegar a un resultado que, según asegura, es idéntico al de la bebida original. En pocos días, el video acumuló millones de visualizaciones y se convirtió en el más visto de su canal.

RECETA COCA COLA Así es la receta oculta de Coca Cola.

LabCoatz explicó que, gracias a la investigación de documentos históricos, fórmulas antiguas y análisis químicos, pudo acercarse a la composición original. Para ello, utilizó herramientas de laboratorio modernas, incluyendo espectrómetros de masas, y contó con la colaboración de expertos en química.

Aunque los ingredientes principales aparecen en la etiqueta, el verdadero reto estuvo en determinar los "sabores naturales", que en el análisis químico parecen incluir extracto de hoja de coca sin la cocaína, alimentando las especulaciones sobre su secreto.