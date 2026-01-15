Estos son los números de la suerte del jueves 15 de enero, según las predicciones de la numerología

Como cada día, la numerología nos brinda una combinación de números de la suerte. En este caso, conoceremos las que corresponden al jueves 15 de enero, teniendo en cuenta es que un momento bisagra en el mes y que debemos aprovechar las energías que abundan en el ambiente.
Antes de contarte cuáles son estas cifras de la fortuna, es fundamental saber que la numerología se basa en interpretaciones y asociaciones de los números, eventos y características de cada persona, sin seguir un proceso sistemático, formular hipótesis y recopilar información objetiva basada en evidencia empírica. De hecho, esta cualidad hace que dicha disciplina no sea considerada una ciencia.
Conocé los números de la suerte del 15 de enero de 2026
A continuación, verás una combinación de números de la suerte para cada uno de los signos del zodíaco. Es vital que sepas que estas cifras son válidas solamente para hoy, jueves 15 de enero de 2026.
- Aries: 10, 24, 32, 40, 52, 59
- Tauro: 03, 17, 28, 35, 47, 48
- Géminis: 04, 12, 23, 34, 45, 51
- Cáncer: 07, 18, 25, 36, 44, 49
- Leo: 03, 14, 20, 37, 43, 60
- Virgo: 06, 20, 31, 42, 53, 55
- Libra: 05, 16, 26, 37, 48, 54
- Escorpio: 09, 13, 27, 34, 49, 59
- Sagitario: 01, 14, 21, 39, 48, 55
- Capricornio: 04, 15, 22, 38, 47, 60
- Acuario: 08, 19, 30, 31, 49, 52
- Piscis: 02, 11, 29, 33, 45, 51
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Una de las alternativas que sugiere la numerología para poner en práctica los números de la suerte es escribir las cifras de la fortuna en un papel y colocarlo dentro de la funda del teléfono, para que la energía numérica te acompañe todo el día.
Frase motivacional del día
La familia perfecta no existe, pero la que se ama sí.