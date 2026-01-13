Pocos lo saben: por qué el número 13 es visto como un presagio de mala suerte y cómo surge esta superstición

Sin embargo, la mitología nórdica ofrece una de las historias más antiguas vinculadas a la mala suerte del 13. Según esta tradición, un banquete en el salón de los dioses de Valhalla reunió a 12 dioses. Loki, el dios del caos, llegó sin ser invitado como el decimotercer invitado y provocó la muerte de Balder, el dios de la luz y la alegría. Este relato contribuyó a la connotación negativa del número en el imaginario europeo.

Otra fuente importante de la superstición proviene del cristianismo. En la narrativa bíblica de la Última Cena, Jesús se sentó a la mesa con sus 12 apóstoles, lo que da un total de 13 personas. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús, se considera a menudo como el decimotercer invitado, lo que reforzó la asociación del 13 con la traición y la mala suerte en la tradición occidental. Otros consideran que el mismísimo Jesús representa el número 13, por eso su muerte.

13 (1) El número 3 representa transformación, renacimiento y valentía, simbolizando de esta forma un ciclo de muerte y renovación, la "muerte" del sol en el invierno para renacer después.

Aunque la superstición del martes 13 y la del día viernes por separado tienen raíces antiguas, la combinación de “viernes 13” como día particularmente desafortunado no aparece con claridad hasta el siglo XIX. Fue en Francia donde comienzan a aparecer escritos que vinculan ambos elementos, y más tarde se difundió en inglés y otras lenguas europeas.

Es importante señalar que la idea de que la superstición comenzó con la detención de los Caballeros Templarios el viernes 13 de octubre de 1307 es una creencia popular bastante difundida, pero no está respaldada por evidencia histórica sólida y parece ser más una explicación posterior que una causa real del origen de la superstición.