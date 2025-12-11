El secreto de los verduleros para saber si las uvas son frescas: el detalle que debes tener en cuenta

Elegir uvas que realmente estén frescas no es tan sencillo, especialmente cuando a simple vista todas parecen iguales. Sin embargo, existe un detalle clave que los verduleros no siempre cuentan para observar antes de llevar un racimo a casa: la condición del tallo y de los pedúnculos, la parte verde que une cada uva.
Por qué hay que mirar el racimo de la uva antes de comprar esta fruta
Cuando estamos en la verdulería o en la góndola del supermercado, solemos fijarnos únicamente en el tamaño, el color o si la fruta tiene algún golpe. Pero en el caso de las uvas, lo que determina su frescura no es solo el aspecto de los granos, sino el estado del racimo.
La parte que mejor revela si las uvas están frescas son los pedúnculos, los pequeños tallos verdes de los que sale cada uva. Su color y firmeza dicen mucho más de lo que parece. ¿Cómo me doy cuenta? Te lo contamos.
- Si la uva tiene pedúnculos verdes, hay garantía de frescura. Si al observar el racimo notas que los pedúnculos están verdes, firmes y bien sujetos, significa que la fruta fue cosechada hace poco tiempo. Las uvas en este estado conservan mejor su jugosidad, dulzura y textura crujiente, y tendrán una mayor duración en la heladera.
- En cambio, si los pedúnculos de la uva están secos, quebradizos, marrones o se desprenden con facilidad, es señal de que la fruta ya perdió frescura. Incluso si las uvas parecen en buen estado, probablemente ya no tengan el mismo sabor, dulzor o consistencia. Además, es más común que se ablanden o fermenten rápidamente.
Cómo elegir las mejores uvas sin arrepentirse
Para evitar llevarte un racimo que termine en la basura y gastes plata sin sentido, seguí estos consejos simples:
- Revisá siempre el tallo principal y los pedúnculos. Deben verse verdes y flexibles.
- Mové suavemente el racimo. Si varias uvas se caen, es porque no están frescas.
- Elegí uvas firmes, sin zonas blandas ni manchas.
- Preferí racimos compactos, no demasiado manipulados.
- Oler el racimo: si tiene aroma fuerte a fermento, es señal de que están pasadas.
- Guardarlas en la heladera, apenas se llega a casa para prolongar su frescura