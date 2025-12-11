El secreto de los verduleros para saber si las uvas son frescas: el detalle que debes tener en cuenta

Elegir uvas que realmente estén frescas no es tan sencillo, especialmente cuando a simple vista todas parecen iguales. Sin embargo, existe un detalle clave que los verduleros no siempre cuentan para observar antes de llevar un racimo a casa: la condición del tallo y de los pedúnculos, la parte verde que une cada uva.

Por qué hay que mirar el racimo de la uva antes de comprar esta fruta

comprar uva Con la llegada del verano, vuelve también una de las frutas más esperadas del año: las uvas.

Cuando estamos en la verdulería o en la góndola del supermercado, solemos fijarnos únicamente en el tamaño, el color o si la fruta tiene algún golpe. Pero en el caso de las uvas, lo que determina su frescura no es solo el aspecto de los granos, sino el estado del racimo.