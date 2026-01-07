Chocolate negro: el secreto para frenar tu envejecimiento biológico

Un nuevo descubrimiento reveló el secreto para no envejecer a lo largo de los años y está en un solo ingrediente de un producto. Esta empresa realizó una investigación utilizando el chocolate como fuente de alimentación para mantenerse joven. A continuación te contaremos todos los detalles de este descubrimiento.
Un nuevo descubrimiento
Un estudio publicado Aging, una investigación del King's College de Londres ha descubierto que la teobromina, un compuesto vegetal común que proviene del cacao, podría tener propiedades antienvejecimiento.
La teobromina es un alcaloide natural del cacao, similar a la cafeína pero más suave, que funciona como estimulante, diurético, relajante muscular y antioxidante, mejorando la energía sin nerviosismo, ayudando a la función renal y cardiovascular, y generando bienestar al promover endorfinas.
El equipo también analizó si otros metabolitos del cacao y el café presentaban una relación similar. Sin embargo, descubrieron que el efecto parecía ser específico de la teobromina.
Cómo se llevó a cabo
Los investigadores utilizaron dos pruebas para evaluar la edad biológica de los participantes del estudio. Una analizó los cambios químicos en el ADN para estimar la velocidad del envejecimiento.
Otra estimó la longitud de los telómeros, las capas protectoras en los extremos de los cromosomas. Los telómeros más cortos se asocian con el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad.
Los compuestos vegetales presentes en nuestra dieta pueden influir en el envejecimiento de nuestro cuerpo al modificar la activación o desactivación de nuestros genes. Algunos de estos compuestos, llamados alcaloides, pueden interactuar con la maquinaria celular que controla la actividad genética y contribuye a la salud y la longevidad.
Sin embargo, a pesar de estos hallazgos prometedores, los investigadores desean enfatizar que comer más chocolate negro no es automáticamente beneficioso, ya que también contiene azúcar, grasa y otros compuestos, y se necesita más investigación para comprender esta asociación con más detalle.