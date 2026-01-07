Chocolate negro: el secreto para frenar tu envejecimiento biológico

El equipo también analizó si otros metabolitos del cacao y el café presentaban una relación similar. Sin embargo, descubrieron que el efecto parecía ser específico de la teobromina.

Cómo se llevó a cabo

Los investigadores utilizaron dos pruebas para evaluar la edad biológica de los participantes del estudio. Una analizó los cambios químicos en el ADN para estimar la velocidad del envejecimiento.

Otra estimó la longitud de los telómeros, las capas protectoras en los extremos de los cromosomas. Los telómeros más cortos se asocian con el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad.

chocolate negro Este chocolate tiene muchos beneficios.

Los compuestos vegetales presentes en nuestra dieta pueden influir en el envejecimiento de nuestro cuerpo al modificar la activación o desactivación de nuestros genes. Algunos de estos compuestos, llamados alcaloides, pueden interactuar con la maquinaria celular que controla la actividad genética y contribuye a la salud y la longevidad.

Sin embargo, a pesar de estos hallazgos prometedores, los investigadores desean enfatizar que comer más chocolate negro no es automáticamente beneficioso, ya que también contiene azúcar, grasa y otros compuestos, y se necesita más investigación para comprender esta asociación con más detalle.