Enero blanco en el Aconcagua, que amaneció cubierto de nieve y regaló una postal única

nieve aconcagua plaza de mulas La postal completa del majestuoso Aconcagua. Captura del 8 de enero de 2026. Foto: Gobierno de Mendoza.

El Ministerio de Energía y Ambiente informó que los guardaparques se encuentran inspeccionando y gestionando la situación en todos los campamentos, desde el ingreso al parque hasta las zonas más altas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y del personal que permanece en la montaña.

Intensa nevada en el Aconcagua

Ubicado a 4.300 metros sobre el nivel del mar, Plaza de Mulas es el campamento más importante del Aconcagua y uno de los puntos clave de las expediciones. Aunque las nevadas en verano no son inéditas, esta postal fue catalogada de “increíble” por el Ministerio de Energía y Ambiente.

“La montaña más imponente del mundo nos regala nuevamente una vista hermosa, resaltando la majestuosidad y lo cambiante de la naturaleza”, agregaron comparando el antes y el después del campamento, con una diferencia tan solo de horas.

aconcagua sin nieve en verano 2026 Así estaba Plaza de Mulas el miércoles 7 de enero, antes de la intensa nevada que cambió por completo el paisaje en el Aconcagua.

“Con este escenario, el espíritu de la expedición de los andinistas sigue vigente, aguardando que las condiciones mejoren para continuar explorando y disfrutando de la maravilla que es el Aconcagua”, dijeron desde Gobierno.

El ingreso al Aconcagua y el paso a Chile, cerrados

El temporal obligó a las autoridades a cerrar el ingreso al Parque Provincial Aconcagua, no solo por las intensas lluvias y el riesgo de aludes, sino también porque las bajas temperaturas incrementan el peligro de hipotermia para los andinistas.

Las autoridades están evaluando la situación y, tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan, se comunicará la reapertura del ingreso a través de los canales oficiales.

Lo mismo ocurrió con el paso Cristo Redentor que conecta Argentina y Chile, vía Mendoza. El pronóstico del tiempo espera más lluvias y nevadas para la tarde de este jueves.