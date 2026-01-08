Inicio Sociedad Caribe
Sargazo en Punta Cana: cuando abandona las playas del Caribe

Muchas personas aún no deciden si viajar al Caribe por la presencia de sargazo en las playas. Sigue leyendo para conocer todos los detalles

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
El sargazo es un problema para todas las personas que viajan al Caribe.

Muchas personas deciden viajar al Caribe para sus vacaciones y otras no están seguras por la llegada de sargazo a las costas. República Dominicana es el destino ideal si estás buscando playas de ensueño y un clima tropical para poder disfrutarlas. Sin embargo, siempre hay condiciones naturales que no podemos prever como las algas.

Qué es el sargazo

El sargazo es un tipo de macroalga marina que es muy importante en el ecosistema de los mares y océanos tropicales y subtropicales. Aunque es molesta para los turistas, también es la principal razón de que cuando hagamos snorkel en sitios como Punta Cana o isla Saona podamos ver una fauna marina tan abundante y bonita.

Las tortugas, peces, mariscos y una gran cantidad de especies marinas se alimentan de este plancton lo que les permite seguir el ciclo de vida que mantiene un ecosistema sostenible. Así que si estás en Punta Cana y parece que esta alga está arruinando tus vacaciones, recuerda que también puedes disfrutar un lugar tan maravilloso gracias a ellas.+

Cuándo se va el sargazo del Caribe

El sargazo siempre ha estado presente en el Caribe, pero si es verdad que desde el siglo pasado se ha multiplicado hasta llegar a niveles muy altos por culpa del cambio climático.

La principal razón por la que hay sargazo en Punta Cana es que esta zona está de cara al océano Atlántico, que es el lugar en el que proliferan este tipo de algas.

El sargazo, aunque en los últimos años se ha desligado de patrones y puede afectar en cualquier época del año, se presenta sobre todo en los siguientes meses: septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero.

Debes tener en cuenta que los hoteles y el gobierno dominicano han trabajado duramente para que este fenómeno no afecte a las playas, ya que son su principal atractivo turístico.

Si un día amanece la playa con sargazo, no está el día perdido. Es, quizás, la excusa perfecta para conocer el país lejos de los típicos días de playa y hacer turismo en República Dominicana.

