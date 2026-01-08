Sargazo en Punta Cana: cuando abandona las playas del Caribe

Cuándo se va el sargazo del Caribe

El sargazo siempre ha estado presente en el Caribe, pero si es verdad que desde el siglo pasado se ha multiplicado hasta llegar a niveles muy altos por culpa del cambio climático.

La principal razón por la que hay sargazo en Punta Cana es que esta zona está de cara al océano Atlántico, que es el lugar en el que proliferan este tipo de algas.

sargazo alga El sargazo está presente en el Caribe.

El sargazo, aunque en los últimos años se ha desligado de patrones y puede afectar en cualquier época del año, se presenta sobre todo en los siguientes meses: septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero.

Debes tener en cuenta que los hoteles y el gobierno dominicano han trabajado duramente para que este fenómeno no afecte a las playas, ya que son su principal atractivo turístico.

Si un día amanece la playa con sargazo, no está el día perdido. Es, quizás, la excusa perfecta para conocer el país lejos de los típicos días de playa y hacer turismo en República Dominicana.