Así afectó la crisis en Venezuela a los vuelos por el Caribe

El inicio de 2026 trajo consigo un escenario complejo para el turismo y la conectividad aérea en la región. Tras la reciente incursión militar estadounidense en Venezuela con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro, el espacio aéreo experimentó un cierre preventivo que derivó en un caos logístico durante uno de los fines de semana con mayor afluencia de viajeros del año. La situación obligó a miles de pasajeros a replantear sus itinerarios de regreso o inicio de vacaciones.
Impacto de la situación en Venezuela en la conectividad regional
La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una notificación urgente (NOTAM) el viernes por la noche, prohibiendo el tránsito de aviones de pasajeros estadounidenses sobre gran parte del espacio aéreo del Caribe. Esta medida de seguridad dejó en tierra a cientos de aeronaves el sábado 3 de enero, afectando severamente a los principales hubs turísticos. Las estadísticas muestran la magnitud del problema: el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico sufrió la cancelación de 200 vuelos, lo que representa casi el 60% de su programación habitual. Por su parte, en St. Thomas, el 66% de las operaciones quedaron suspendidas.
Aunque la prohibición estricta expiró la medianoche del domingo, permitiendo reanudar las operaciones, la normalidad absoluta aún no se ha restablecido por completo. La agencia reguladora sustituyó el bloqueo por una advertencia de seguridad vigente hasta el 2 de febrero. Se insta a las tripulaciones a extremar precauciones debido a la actividad militar en las zonas de información de vuelo cercanas a Curazao, San Juan y Maiquetía, manteniendo la alerta sobre la situación en Venezuela.
Respuesta de las aerolíneas y derechos de los pasajeros
Las principales compañías aéreas de Estados Unidos han reaccionado implementando políticas de flexibilidad y aumentando su capacidad para descongestionar los aeropuertos. American Airlines añadió más de 40 vuelos adicionales y 7.000 asientos, desplegando aviones de mayor envergadura como el Boeing 777-300 hacia San Juan para evacuar a los pasajeros varados. Delta y United también han ampliado su oferta de asientos y establecido exenciones de tarifas para quienes deban reprogramar sus itinerarios en las fechas afectadas por el cierre del espacio aéreo.
Es relevante destacar que las restricciones afectaron exclusivamente a las aerolíneas con bandera estadounidense. Operadores regionales como Caribbean Airlines mantuvieron sus cronogramas sin interrupciones, conectando ciudades clave como Nueva York y Miami sin inconvenientes. Para los pasajeros afectados por cancelaciones en aerolíneas de EE.UU., las normativas vigentes garantizan el derecho al reembolso total en la forma original de pago si deciden no viajar debido a las interrupciones.
Expertos en seguridad y gestión de riesgos, como Kent Webber de Global Rescue, señalan que el peligro inmediato para los turistas no es tanto la violencia directa, sino las disrupciones en cascada que saturan los sistemas de reserva. Se recomienda a los viajeros consultar las alertas oficiales antes de planificar desplazamientos hacia el Caribe y considerar postergar viajes no esenciales mientras se estabilizan las operaciones aéreas tras los sucesos vinculados a Venezuela.