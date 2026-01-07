Así afectó la crisis en Venezuela a los vuelos por el Caribe

Respuesta de las aerolíneas y derechos de los pasajeros

avion caribe Las aerolíneas reaccionaron rápidamente a la crisis en Venezuela.

Las principales compañías aéreas de Estados Unidos han reaccionado implementando políticas de flexibilidad y aumentando su capacidad para descongestionar los aeropuertos. American Airlines añadió más de 40 vuelos adicionales y 7.000 asientos, desplegando aviones de mayor envergadura como el Boeing 777-300 hacia San Juan para evacuar a los pasajeros varados. Delta y United también han ampliado su oferta de asientos y establecido exenciones de tarifas para quienes deban reprogramar sus itinerarios en las fechas afectadas por el cierre del espacio aéreo.

Es relevante destacar que las restricciones afectaron exclusivamente a las aerolíneas con bandera estadounidense. Operadores regionales como Caribbean Airlines mantuvieron sus cronogramas sin interrupciones, conectando ciudades clave como Nueva York y Miami sin inconvenientes. Para los pasajeros afectados por cancelaciones en aerolíneas de EE.UU., las normativas vigentes garantizan el derecho al reembolso total en la forma original de pago si deciden no viajar debido a las interrupciones.

Expertos en seguridad y gestión de riesgos, como Kent Webber de Global Rescue, señalan que el peligro inmediato para los turistas no es tanto la violencia directa, sino las disrupciones en cascada que saturan los sistemas de reserva. Se recomienda a los viajeros consultar las alertas oficiales antes de planificar desplazamientos hacia el Caribe y considerar postergar viajes no esenciales mientras se estabilizan las operaciones aéreas tras los sucesos vinculados a Venezuela.