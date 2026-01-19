Cómo preparar Serenito casero: la receta del postre cremoso y riquísimo con 5 ingredientes

El serenito casero es uno de esos clásicos que despiertan nostalgia y se posiciona entre las recetas dulces más fáciles y rendidoras para preparar en casa. Cremoso, suave y con un sabor inconfundible, este postre es ideal para disfrutar frío, como cierre perfecto de una comida o como merienda dulce.
La receta del serenito se destaca por su simpleza y por combinar dos sabores que nunca fallan: dulce de leche y vainilla. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, se logra una textura similar a la versión industrial, pero con un sabor más natural y sin conservantes.
Este postre casero es perfecto para grandes y chicos, ya que no requiere horno y permite adaptarse fácilmente al gusto personal. Se puede intensificar el sabor a vainilla, sumar más dulce de leche o incluso preparar versiones combinadas para variar.
Receta para hacer un postre serenito casero
Ingredientes:
- 1 l de leche
- 5 cdas. de fécula de maíz (maicena)
- 4 cdas. de azúcar
- Esencia de vainilla, a gusto
- 3 cdas. de dulce de leche
- Opcional: rocklets
Cómo preparar la receta del postre serenito casero: paso a paso
- Primero, en un bol, disuelve la fécula de maíz en una taza de leche hasta que no queden grumos.
- A continuación, en una olla, coloca el resto de la leche con el azúcar y la esencia de vainilla. Cocina a fuego lento.
- Luego, cuando la leche esté bien caliente, agrega la preparación de leche y maicena y revuelve bien sin sacar del fuego.
- Cuando esté bien espeso y por hervir, saca la preparación del fuego y agrégale el dulce de leche. Sigue batiendo con una cuchara de madera hasta que baje la temperatura.
- Para terminar, sirve el postre serenito casero en recipientes individuales y consérvalos en la heladera. Si quieres, agrégale rocklets.