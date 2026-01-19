Inicio Recetas postre
Cómo preparar Serenito casero: la receta del postre cremoso y riquísimo con 5 ingredientes

El serenito casero es una de las mejores recetas para el postre. Se prepara con dulce de leche y esencia de vainilla y es ideal para disfrutar frío

Antonella Prandina
El serenito casero es una de las recetas más populares para el postre.

El serenito casero es uno de esos clásicos que despiertan nostalgia y se posiciona entre las recetas dulces más fáciles y rendidoras para preparar en casa. Cremoso, suave y con un sabor inconfundible, este postre es ideal para disfrutar frío, como cierre perfecto de una comida o como merienda dulce.

La receta del serenito se destaca por su simpleza y por combinar dos sabores que nunca fallan: dulce de leche y vainilla. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, se logra una textura similar a la versión industrial, pero con un sabor más natural y sin conservantes.

Este postre casero es perfecto para grandes y chicos, ya que no requiere horno y permite adaptarse fácilmente al gusto personal. Se puede intensificar el sabor a vainilla, sumar más dulce de leche o incluso preparar versiones combinadas para variar.

serenito casero- postre (1)

Receta para hacer un postre serenito casero

Ingredientes:

  • 1 l de leche
  • 5 cdas. de fécula de maíz (maicena)
  • 4 cdas. de azúcar
  • Esencia de vainilla, a gusto
  • 3 cdas. de dulce de leche
  • Opcional: rocklets
serenito casero- postre

Cómo preparar la receta del postre serenito casero: paso a paso

  1. Primero, en un bol, disuelve la fécula de maíz en una taza de leche hasta que no queden grumos.
  2. A continuación, en una olla, coloca el resto de la leche con el azúcar y la esencia de vainilla. Cocina a fuego lento.
  3. Luego, cuando la leche esté bien caliente, agrega la preparación de leche y maicena y revuelve bien sin sacar del fuego.
  4. Cuando esté bien espeso y por hervir, saca la preparación del fuego y agrégale el dulce de leche. Sigue batiendo con una cuchara de madera hasta que baje la temperatura.
  5. Para terminar, sirve el postre serenito casero en recipientes individuales y consérvalos en la heladera. Si quieres, agrégale rocklets.

