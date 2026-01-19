Cómo preparar Serenito casero: la receta del postre cremoso y riquísimo con 5 ingredientes

La receta del serenito se destaca por su simpleza y por combinar dos sabores que nunca fallan: dulce de leche y vainilla. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, se logra una textura similar a la versión industrial, pero con un sabor más natural y sin conservantes.

Este postre casero es perfecto para grandes y chicos, ya que no requiere horno y permite adaptarse fácilmente al gusto personal. Se puede intensificar el sabor a vainilla, sumar más dulce de leche o incluso preparar versiones combinadas para variar.