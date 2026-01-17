Cómo preparar Ensalada de garbanzos: la receta con 8 ingredientes para un almuerzo o cena livianos

Dentro del universo de las recetas saludables, la ensalada de garbanzos se destaca como una opción ideal para los días de verano. Liviana, fresca y muy fácil de preparar, esta comida combina ingredientes simples pero llenos de nutrientes, perfecta para quienes buscan comer bien sin pasar horas en la cocina.
Los garbanzos aportan proteínas vegetales y fibra, mientras que los vegetales frescos y el aliño cítrico realzan su sabor y la convierten en una comida refrescante, ideal para combatir el calor. Esta ensalada es perfecta como plato principal en almuerzos livianos o como acompañamiento en comidas al aire libre.
Además, es una excelente alternativa vegana que se adapta a diferentes gustos y permite múltiples variantes según los ingredientes de temporada. Entre las recetas de verano, la ensalada de garbanzos se posiciona como una opción práctica, nutritiva y deliciosa, ideal para mantener una alimentación equilibrada sin resignar sabor ni frescura.
Receta para hacer Ensalada de garbanzos
Ingredientes:
- 2 tazas de garbanzos cocidos
- 1 palta madura
- 1 tomate grande
- 1 pepino
- 1/2 cebolla morada
- 1/4 taza de cilantro fresco picado
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo preparar la receta para hacer Ensalada de garbanzos
- Primero, lava y corta el tomate y el pepino en cubos pequeños. Por otra parte, pica finamente la cebolla morada y el cilantro fresco. Además, pela y corta la palta en cubos.
- A continuación, en un bol grande, combina los garbanzos cocidos con el tomate, el pepino, la cebolla morada y el cilantro.
- Agrega los cubos de palta y mezcla suavemente para no aplastarlos. Exprime el jugo de limón sobre la ensalada y condimenta con sal y pimienta, a gusto.
- Mezcla nuevamente hasta que todos los ingredientes estén integrados y sirve la ensalada de garbanzos fría. Si quieres, puedes decorarla con hojas de cilantro fresco.