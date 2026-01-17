Cómo preparar Ensalada de garbanzos: la receta con 8 ingredientes para un almuerzo o cena livianos

Los garbanzos aportan proteínas vegetales y fibra, mientras que los vegetales frescos y el aliño cítrico realzan su sabor y la convierten en una comida refrescante, ideal para combatir el calor. Esta ensalada es perfecta como plato principal en almuerzos livianos o como acompañamiento en comidas al aire libre.

Además, es una excelente alternativa vegana que se adapta a diferentes gustos y permite múltiples variantes según los ingredientes de temporada. Entre las recetas de verano, la ensalada de garbanzos se posiciona como una opción práctica, nutritiva y deliciosa, ideal para mantener una alimentación equilibrada sin resignar sabor ni frescura.