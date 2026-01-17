Inicio Recetas Ensalada
Riquísima

Cómo preparar Ensalada de garbanzos: la receta con 8 ingredientes para un almuerzo o cena livianos

La ensalada de garbanzos es una de las recetas más livianas y frescas para un almuerzo o cena de verano

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La ensalada de garbanzos es una receta rica y liviana para el almuerzo o la cena,

La ensalada de garbanzos es una receta rica y liviana para el almuerzo o la cena,

Dentro del universo de las recetas saludables, la ensalada de garbanzos se destaca como una opción ideal para los días de verano. Liviana, fresca y muy fácil de preparar, esta comida combina ingredientes simples pero llenos de nutrientes, perfecta para quienes buscan comer bien sin pasar horas en la cocina.

Los garbanzos aportan proteínas vegetales y fibra, mientras que los vegetales frescos y el aliño cítrico realzan su sabor y la convierten en una comida refrescante, ideal para combatir el calor. Esta ensalada es perfecta como plato principal en almuerzos livianos o como acompañamiento en comidas al aire libre.

Además, es una excelente alternativa vegana que se adapta a diferentes gustos y permite múltiples variantes según los ingredientes de temporada. Entre las recetas de verano, la ensalada de garbanzos se posiciona como una opción práctica, nutritiva y deliciosa, ideal para mantener una alimentación equilibrada sin resignar sabor ni frescura.

ensalada de garbanzos (1)

Receta para hacer Ensalada de garbanzos

Ingredientes:

  • 2 tazas de garbanzos cocidos
  • 1 palta madura
  • 1 tomate grande
  • 1 pepino
  • 1/2 cebolla morada
  • 1/4 taza de cilantro fresco picado
  • Jugo de 1 limón
  • Sal y pimienta, a gusto
ensalada de garbanzos (2)

Cómo preparar la receta para hacer Ensalada de garbanzos

  1. Primero, lava y corta el tomate y el pepino en cubos pequeños. Por otra parte, pica finamente la cebolla morada y el cilantro fresco. Además, pela y corta la palta en cubos.
  2. A continuación, en un bol grande, combina los garbanzos cocidos con el tomate, el pepino, la cebolla morada y el cilantro.
  3. Agrega los cubos de palta y mezcla suavemente para no aplastarlos. Exprime el jugo de limón sobre la ensalada y condimenta con sal y pimienta, a gusto.
  4. Mezcla nuevamente hasta que todos los ingredientes estén integrados y sirve la ensalada de garbanzos fría. Si quieres, puedes decorarla con hojas de cilantro fresco.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar