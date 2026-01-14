Cómo hacer Arroz primavera: la receta colorida y sabrosa con verduras y facilícima de preparar

Según explica la cocinera Paulina Cocina, el nombre de arroz primavera está directamente ligado a su apariencia: una mezcla de ingredientes coloridos que recuerda a un campo florecido. En la gastronomía, también se lo conoce como “arroz a la jardinera”, un término de origen francés (jardinier) que se aplica a las recetas que incorporan distintas verduras.

Tal como señala Paulina Cocina, no existe una única forma de prepararlo: la base es el arroz, y a partir de ahí se pueden sumar las verduras disponibles en casa, como arvejas, zanahoria o choclo, logrando combinaciones simples, pero llenas de sabor.