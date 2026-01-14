Cómo hacer Arroz primavera: la receta colorida y sabrosa con verduras y facilícima de preparar

El arroz primavera, también conocido como arroz a la jardinera, es una de esas recetas versátiles que combinan sencillez, color y sabor. Se trata de un plato vegetariano que suele utilizarse como guarnición de carnes, aunque también funciona muy bien como plato principal, ideal para los meses de calor.
Según explica la cocinera Paulina Cocina, el nombre de arroz primavera está directamente ligado a su apariencia: una mezcla de ingredientes coloridos que recuerda a un campo florecido. En la gastronomía, también se lo conoce como “arroz a la jardinera”, un término de origen francés (jardinier) que se aplica a las recetas que incorporan distintas verduras.
Tal como señala Paulina Cocina, no existe una única forma de prepararlo: la base es el arroz, y a partir de ahí se pueden sumar las verduras disponibles en casa, como arvejas, zanahoria o choclo, logrando combinaciones simples, pero llenas de sabor.
Receta para hacer Arroz primavera
Ingredientes para 5 porciones:
- 300 g de arroz
- 1/2 cebolla picada fina
- 1 diente de ajo
- 2 zanahorias en cubos
- 1/2 pimentón rojo
- Tomates cherry
- 150 g de arvejas congeladas
- 150 g de granos de choclo
- Jamón y queso para picada (opcional)
- 1 caldo
- 600 ml. de agua hirviendo
- Aceite
- Sal, a gusto
Cómo preparar Arroz primavera: la receta paso a paso
- Primero, en una olla amplia, calienta el aceite y saltea la cebolla junto con el ajo picado hasta que estén transparentes. Incorpora la zanahoria y el pimentón, y cocina durante unos 5 minutos.
- A continuación, agrega el arroz y mezcla bien hasta que los granos queden nacarados. Disuelve el caldo en agua hirviendo y vuelca el líquido en la olla. Deja que hierva.
- Suma el choclo y las arvejas, bajá el fuego, tapa la olla y cocina entre 8 y 10 minutos.
- Apaga el fuego y deja reposar el arroz durante 3 minutos para que termine de absorber el líquido.
- Por último, incorpora los tomates cherry y las aceitunas, enteras o cortadas a la mitad. De manera opcional, puedes agregar jamón y queso picados para darle un toque diferente al arroz primavera. Revuelve suavemente y serví.
Cómo preparar un Arroz primavera más sabroso: trucos
- Para potenciar el sabor, puedes reemplazar el agua por caldo, ya sea de gallina o de verduras.
- Si quieres darle un giro visual y de gusto, suma cúrcuma o un condimento especial para arroz.
- Al finalizar la cocción, incorporar pimiento fresco y hierbas picadas como perejil o cilantro le dará un aroma más intenso y fresco al plato.
- Presta atención durante la cocción para evitar que el líquido se evapore por completo y el arroz se queme.