Tartas saladas: 4 recetas fáciles y sabrosas para resolver el almuerzo y la cena

Las tartas saladas son una de las recetas más prácticas y versátiles para resolver el almuerzo o la cena sin complicaciones. Fáciles de preparar y rendidoras, se adaptan a todos los gustos y momentos del día.
Entre los clásicos infaltables se destaca la tarta de jamón y queso; ideal por su sabor simple y reconfortante; y la tarta de ricota salada, una opción más liviana, perfecta para quienes buscan una comida suave pero nutritiva.
Además, te compartimos las recetas de la tarta flamiche de puerros; de inspiración francesa y con un relleno cremoso y delicado; y de la torta pascualina, que combina verduras y ricota en una de las preparaciones más completas.
1. Receta para hacer una tarta de jamón y queso
Esta es la receta especial de la tarta de jamón y queso de Maru Botana. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
Masa:
- 300 g de harina
- 1 cdta. de sal
- 150 g de manteca
- 1 taza de agua fría
Relleno:
- 250 g de jamón
- 400 g de queso cuartirolo
- 1 taza de queso de rallar
- 4 yemas
- 4 claras
- 300 g de crema
- Sal a gusto
Procedimiento:
Masa:
- Primero, en un bol, mezcla la harina con la sal y la manteca. Integra con las manos e incorpora el agua fría.
- Lleva la preparación a una mesada y amasa hasta integrar. Con un palo de amasar, estira la masa y forra una tartera.
- Lleva la masa de tarta al horno por unos 10 minutos.
Relleno:
- Para el relleno, mezcla el jamón, el queso cuartirolo y las yemas de huevo. Agrega la crema de leche y el queso rallado y sazona.
- En un bol aparte, bate las claras hasta formar un merengue e incorpóralo a la preparación anterior.
Armado:
- Retira la masa de tarta del horno y rellena con la mezcla de jamón y queso. Si quieres, puedes espolvorear queso de rallar en la superficie.
- Para terminar, cocina la tarta de jamón y queso en el horno durante 20 minutos.
2. Receta de la tarta de ricota salada
La ricota es un tipo de queso ideal para preparar postres o comidas saladas, como es el caso de esta receta de tarta compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 tapa de masa para tarta
- 1 zucchini (calabacín)
- 8 tomates secos
- 125 g de ricota
- 1 huevo
- 1 puñado de hojas de albahaca
- 1 puñado de nueces picadas
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta
Otra opción de tarta de ricota salada, más económica, es reemplazando los tomates, el zucchini, la albahaca y las nueces por un sofrito de cebolla. De esa forma, el relleno combina la cebolla con el queso ricota, el huevo y nuez moscada.
Procedimiento:
Antes de comenzar con la preparación de la receta de la tarta de ricota, es importante encender el horno para mantenerlo precalentado a 180 °C al momento de la cocción.
- Primero, hidrata los tomates en agua y aceto balsámico. Si quieres hacerlo de forma más rápida, puedes usar agua caliente. Luego, escúrrelos y pícalos con un cuchillo.
- A continuación, lava el zucchini y córtalo en rodajas finas de 2 centímetros.
- Bate el huevo y mézclalo con la ricota hasta que quede bien integrado. Condimenta con sal y pimienta.
- Forra una tartera con la masa y llévala al horno por 10 minutos, sin el relleno.
- Mientras tanto, arma un pesto machacando las nueces picadas, albahaca y ajo con un chorrito de aceite de oliva y sal.
- Luego, arma la tarta. Separa la ricota en dos partes, coloca una parte sobre la masa y cubre con los tomates picados. Agrega la otra parte de ricota y cubre con los zucchini. Sobre ellos, agrega el pesto.
- Para terminar, cocina la tarta de ricota en el horno medio por 15 minutos o hasta que los bordes se vean dorados.
3. Receta de flamiche, la tarta de puerros cremosa
Ingredientes:
- 1 masa quebrada (puede ser casera o comprada)
- 3-4 puerros grandes (solo la parte blanca)
- 30 g de mantequilla
- 2 huevos
- 200 ml. de crema espesa
- 100 g de queso rallado (opcional)
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
Procedimiento:
- Primero, lava los puerros y córtalos en rodajas finas. Usa solo la parte blanca.
- A continuación, en una sartén, derrite la manteca a fuego medio y agrega los puerros. Condimenta con sal y cocina lentamente por 15 minutos.
- Precalienta el horno a 180 °C. Extiende la masa quebrada sobre un molde para tarta, pincha la base con un tenedor y cocina por 10 minutos.
- En un bol, bate los huevos con la crema espesa y agrega sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Agrega los puerros cocidos y el queso a la mezcla de huevos y crema.
- Vierte el relleno sobre la base de masa y alisa la superficie con una espátula. Hornea durante 30 minutos, hasta que quede dorada.
- Para terminar, deja reposar la tarta durante 5 minutos antes de desmoldar. Sirve la flamiche caliente, templada o fría, acompañada de ensalada verde.
4. Receta para hacer la torta pascualina
Ingredientes:
Para la masa:
- 2 1/4 tazas de harina
- 1 cdta. de sal
- 100 ml. de agua
- 100 ml. de aceite
Para el relleno:
- 1 kilo de espinaca (puede ser acelga)
- 1 cebolla mediana, cortada en cubos pequeños
- 1 1/2 cda. de manteca
- 1 cda. de harina
- 1 taza de leche tibia
- 2/3 de queso parmesano rallado
- 1/4 cdta. de nuez moscada
- 1 cdta. de sal
- 1 cdta. de provenzal
- 1 cdta. de albahaca deshidratada
- 1 huevo
- 4 huevos duros (opcional)
Procedimiento:
Masa:
- En un bol, mezcla la harina con la sal. Haz un hueco en el medio y suma el agua con el aceite. Une los ingredientes hasta formar una masa lisa. Luego, envuélvela en papel film y refrigera al menos 30 minutos.
- Divide la masa en 2 porciones. Estira una porción de masa, cubre la base y los lados del horno, pincha la superficie y hornea en el horno precalentado a 180 °C por 10 minutos. Por mientras, estira la otra porción de masa y forma un círculo un poco más grande del diámetro del molde. Reserva.
Relleno:
- Mientras tanto, prepara el relleno. Para eso, pon las hojas de acelga o espinaca en un bol y tírales un litro de agua hirviendo, dejar reposar un par de minutos y luego cola, estrujando bien para sacarles el líquido. Corta la acelga o espinaca en trozos pequeños y reserva.
- En una olla mediana, calienta la manteca. Agrega la cebolla y cocina hasta que esté caramelizada. Después suma otra cucharada de manteca y, una vez que esté derretida, incorpora la harina y revuelve hasta formar una masa.
- Suma de a poco la leche tibia, sin dejar de revolver, hasta formar una salsa blanca. Agrega el queso parmesano rallado y los condimentos, cocinando hasta que se derrita el queso.
- Luego, mezcla la salsa blanca con la acelga o espinaca picada, incorporar el huevo levemente batido; revuelve hasta integrar bien.
Armado:
- Saca la masa del horno, rellena con la mezcla de acelga y pon los huevos duros sobre el relleno.
- Tapa con el resto de la masa, metiendo los bordes hacia adentro y pincela con huevo. Cocina la torta pascualina por 25 minutos en el horno.