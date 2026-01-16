Tartas saladas: 4 recetas fáciles y sabrosas para resolver el almuerzo y la cena

flamiche o tarta de puerros (1)

1. Receta para hacer una tarta de jamón y queso

Esta es la receta especial de la tarta de jamón y queso de Maru Botana. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

Masa:

300 g de harina

1 cdta. de sal

150 g de manteca

1 taza de agua fría

Relleno:

250 g de jamón

400 g de queso cuartirolo

1 taza de queso de rallar

4 yemas

4 claras

300 g de crema

Sal a gusto

Procedimiento:

Masa:

Primero, en un bol, mezcla la harina con la sal y la manteca. Integra con las manos e incorpora el agua fría. Lleva la preparación a una mesada y amasa hasta integrar. Con un palo de amasar, estira la masa y forra una tartera. Lleva la masa de tarta al horno por unos 10 minutos.

Relleno:

Para el relleno, mezcla el jamón, el queso cuartirolo y las yemas de huevo. Agrega la crema de leche y el queso rallado y sazona. En un bol aparte, bate las claras hasta formar un merengue e incorpóralo a la preparación anterior.

Armado:

Retira la masa de tarta del horno y rellena con la mezcla de jamón y queso. Si quieres, puedes espolvorear queso de rallar en la superficie. Para terminar, cocina la tarta de jamón y queso en el horno durante 20 minutos.

2. Receta de la tarta de ricota salada

La ricota es un tipo de queso ideal para preparar postres o comidas saladas, como es el caso de esta receta de tarta compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

1 tapa de masa para tarta

1 zucchini (calabacín)

8 tomates secos

125 g de ricota

1 huevo

1 puñado de hojas de albahaca

1 puñado de nueces picadas

1 diente de ajo

Sal y pimienta

Otra opción de tarta de ricota salada, más económica, es reemplazando los tomates, el zucchini, la albahaca y las nueces por un sofrito de cebolla. De esa forma, el relleno combina la cebolla con el queso ricota, el huevo y nuez moscada.

Procedimiento:

Antes de comenzar con la preparación de la receta de la tarta de ricota, es importante encender el horno para mantenerlo precalentado a 180 °C al momento de la cocción.

Primero, hidrata los tomates en agua y aceto balsámico. Si quieres hacerlo de forma más rápida, puedes usar agua caliente. Luego, escúrrelos y pícalos con un cuchillo. A continuación, lava el zucchini y córtalo en rodajas finas de 2 centímetros. Bate el huevo y mézclalo con la ricota hasta que quede bien integrado. Condimenta con sal y pimienta. Forra una tartera con la masa y llévala al horno por 10 minutos, sin el relleno. Mientras tanto, arma un pesto machacando las nueces picadas, albahaca y ajo con un chorrito de aceite de oliva y sal. Luego, arma la tarta. Separa la ricota en dos partes, coloca una parte sobre la masa y cubre con los tomates picados. Agrega la otra parte de ricota y cubre con los zucchini. Sobre ellos, agrega el pesto. Para terminar, cocina la tarta de ricota en el horno medio por 15 minutos o hasta que los bordes se vean dorados.

3. Receta de flamiche, la tarta de puerros cremosa

Ingredientes:

1 masa quebrada (puede ser casera o comprada)

3-4 puerros grandes (solo la parte blanca)

30 g de mantequilla

2 huevos

200 ml. de crema espesa

100 g de queso rallado (opcional)

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Procedimiento:

Primero, lava los puerros y córtalos en rodajas finas. Usa solo la parte blanca. A continuación, en una sartén, derrite la manteca a fuego medio y agrega los puerros. Condimenta con sal y cocina lentamente por 15 minutos. Precalienta el horno a 180 °C. Extiende la masa quebrada sobre un molde para tarta, pincha la base con un tenedor y cocina por 10 minutos. En un bol, bate los huevos con la crema espesa y agrega sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Agrega los puerros cocidos y el queso a la mezcla de huevos y crema. Vierte el relleno sobre la base de masa y alisa la superficie con una espátula. Hornea durante 30 minutos, hasta que quede dorada. Para terminar, deja reposar la tarta durante 5 minutos antes de desmoldar. Sirve la flamiche caliente, templada o fría, acompañada de ensalada verde.

4. Receta para hacer la torta pascualina

Ingredientes:

Para la masa:

2 1/4 tazas de harina

1 cdta. de sal

100 ml. de agua

100 ml. de aceite

Para el relleno:

1 kilo de espinaca (puede ser acelga)

1 cebolla mediana, cortada en cubos pequeños

1 1/2 cda. de manteca

1 cda. de harina

1 taza de leche tibia

2/3 de queso parmesano rallado

1/4 cdta. de nuez moscada

1 cdta. de sal

1 cdta. de provenzal

1 cdta. de albahaca deshidratada

1 huevo

4 huevos duros (opcional)

Procedimiento:

Masa:

En un bol, mezcla la harina con la sal. Haz un hueco en el medio y suma el agua con el aceite. Une los ingredientes hasta formar una masa lisa. Luego, envuélvela en papel film y refrigera al menos 30 minutos. Divide la masa en 2 porciones. Estira una porción de masa, cubre la base y los lados del horno, pincha la superficie y hornea en el horno precalentado a 180 °C por 10 minutos. Por mientras, estira la otra porción de masa y forma un círculo un poco más grande del diámetro del molde. Reserva.

Relleno:

Mientras tanto, prepara el relleno. Para eso, pon las hojas de acelga o espinaca en un bol y tírales un litro de agua hirviendo, dejar reposar un par de minutos y luego cola, estrujando bien para sacarles el líquido. Corta la acelga o espinaca en trozos pequeños y reserva. En una olla mediana, calienta la manteca. Agrega la cebolla y cocina hasta que esté caramelizada. Después suma otra cucharada de manteca y, una vez que esté derretida, incorpora la harina y revuelve hasta formar una masa. Suma de a poco la leche tibia, sin dejar de revolver, hasta formar una salsa blanca. Agrega el queso parmesano rallado y los condimentos, cocinando hasta que se derrita el queso. Luego, mezcla la salsa blanca con la acelga o espinaca picada, incorporar el huevo levemente batido; revuelve hasta integrar bien.

Armado:

Saca la masa del horno, rellena con la mezcla de acelga y pon los huevos duros sobre el relleno. Tapa con el resto de la masa, metiendo los bordes hacia adentro y pincela con huevo. Cocina la torta pascualina por 25 minutos en el horno.