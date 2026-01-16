Cómo preparar Puré de coliflor: la receta de verano con 5 ingredientes y para incluir en la dieta

La coliflor se destaca por su alto aporte nutricional: es rica en fibra, antioxidantes, colina, folato y vitaminas C y K. Estos nutrientes contribuyen a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico, cuidar la salud ósea y apoyar la función cerebral. Además, su consumo resulta beneficioso durante el embarazo, ya que favorece el desarrollo saludable del cerebro y la médula espinal del bebé.

Si bien no siempre es la verdura más popular, esta preparación logra “disfrazarla” de manera deliciosa. Este puré combina coliflor con papa, manteca, leche, aceite, nuez moscada, sal y pimienta, logrando una textura suave y un sabor reconfortante que recuerda al puré tradicional, pero con un perfil más liviano y nutritivo.