Aunque el puré de papas sigue siendo uno de los clásicos infaltables en las mesas argentinas, cada vez más personas buscan recetas alternativas que sean igual de sabrosas pero más livianas. En ese contexto, el puré de coliflor aparece como una excelente opción para sumar verduras a la dieta diaria sin resignar cremosidad ni sabor.
Cómo preparar Puré de coliflor: la receta de verano con 5 ingredientes y para incluir en la dieta
El puré de coliflor es una de las recetas más cremosas para sumar verduras a la dieta, una alternativa liviana y sabrosa al clásico puré de papas.
La coliflor se destaca por su alto aporte nutricional: es rica en fibra, antioxidantes, colina, folato y vitaminas C y K. Estos nutrientes contribuyen a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico, cuidar la salud ósea y apoyar la función cerebral. Además, su consumo resulta beneficioso durante el embarazo, ya que favorece el desarrollo saludable del cerebro y la médula espinal del bebé.
Si bien no siempre es la verdura más popular, esta preparación logra “disfrazarla” de manera deliciosa. Este puré combina coliflor con papa, manteca, leche, aceite, nuez moscada, sal y pimienta, logrando una textura suave y un sabor reconfortante que recuerda al puré tradicional, pero con un perfil más liviano y nutritivo.
Receta para hacer puré de coliflor
Ingredientes para 2 porciones:
- 1 papa mediana
- 1/2 coliflor
- 1/2 cda. de manteca
- 1 chorro de leche
- Sal y pimienta
- Nuez moscada (opcional)
Este puré es cremoso, nutritivo y sabrosísimo, ya que lleva otros ingredientes que realzan el sabor de la coliflor.
Cómo preparar puré de coliflor, la receta paso a paso
- Primero, separa la coliflor en arbolitos y lávalos bien. También, pela la papa.
- A continuación, hierve en una olla con agua hasta que la papa esté tierna. La coliflor debe quedar blanca para formar el puré.
- Luego, cuela las verduras y aplástalas inmediatamente, mientras estén calientes. Una vez hecho el puré, suma la manteca y condimenta con sal y pimienta.
- Continúa aplastando hasta que la manteca se derrita, suma un chorrito de leche y mezcla bien.
- Por último, puedes sumar un chorrito de aceite de oliva por encima del puré de coliflor.
Con qué acompañar el puré de coliflor
El puré de coliflor es una de las recetas perfectas para preparar en verano y cuidar la dieta. Se puede servir como guarnición, como entrada o como plato principal. Puedes acompañarlo con milanesas de pollo o de carne o con unas ricas albóndigas.