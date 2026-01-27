Independiente Rivadavia pierde 1 a 0 ante Huracán en el Ducó

huracan-independiente-rivadavia

La Lepra llegaba motivado para jugar con el Globo tras la victoria de local ante Atlético Tucumán.

Al minuto de juego Sartori estuvo cerca de poner el primero para la Lepra.

Un cabezazo de Fabio Pereyra acercaba peligro al arco defendido por Nicolás Bolcato.

El primer tiempo no era bueno, se jugaba con mucho diente apretado y era algo trabado.

Hasta que a los 39' el Globo metió un gran contragolpe, el ecuatoriano Oscar Cortés se escapó y habilitó a Caicedo, quien la empujó al gol.