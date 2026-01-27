Independiente Rivadavia pierde 1 a 0 ante Huracán en el Ducó

Independiente Rivadavia pierde 1 a 0 ante Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Parque Patricios, por la 2da Fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia juega este martes ante Huracán en Parque Patricios. La Lepra viene de vencer a Atlético Tucumán en su debut de local en el Torneo Apertura
El único gol del partido fue anotado por Jordy Caicedo a los 39 minutos del primer tiempo.
La Lepra llegaba motivado para jugar con el Globo tras la victoria de local ante Atlético Tucumán.
Al minuto de juego Sartori estuvo cerca de poner el primero para la Lepra.
Un cabezazo de Fabio Pereyra acercaba peligro al arco defendido por Nicolás Bolcato.
El primer tiempo no era bueno, se jugaba con mucho diente apretado y era algo trabado.
Hasta que a los 39' el Globo metió un gran contragolpe, el ecuatoriano Oscar Cortés se escapó y habilitó a Caicedo, quien la empujó al gol.