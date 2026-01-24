Alfredo Berti resaltó las razones de la victoria de Independiente Rivadavia

berti 5

"Al equipo lo vi bien. Hicimos un gol, tuvimos 3 o 4 chances para hacer otro gol y que sea más abultado el marcador. Y después, bueno, vino todo lo otro, la tormenta y el segundo tiempo se desnaturalizó un poco. Yo creo que el equipo bajó el ritmo, pero tuvo paciencia, estuvo tranquilo y golpeó en el momento que tenía que golpear para cerrarlo con tranquilidad", puntualizó el santafesino.

La seguidilla de partidos que se viene: "El secreto es entrenar, descansar, recuperar energías, es fundamental el descanso, la alimentación y todo lo que conlleva esta seguidilla de partidos. La importancia de nivelar a todos para que estén preparados y a la orden del entrenador para el momento que uno los necesite. Necesitamos en estos 15 días acondicionar a los que están un poco más atrasados y después, según lo que veamos con los profes se verán las cargas, cómo está cada uno y hay que ir partido a partido tratando de equilibrar para que la mayoría de los futbolistas tengan minutos, pero sin que se carguen tanto, porque sabemos que puede haber alguna lesión".