Alfredo Berti resaltó las razones de la victoria de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti analizó lo que hizo Independiente Rivadavia frente a Atlético Tucumán y destacó que el equipo "tuvo paciencia, estuvo tranquilo y golpeó en el momento justo", pese a la tormenta.
"Al equipo lo vi bien. Hicimos un gol, tuvimos 3 o 4 chances para hacer otro gol y que sea más abultado el marcador. Y después, bueno, vino todo lo otro, la tormenta y el segundo tiempo se desnaturalizó un poco. Yo creo que el equipo bajó el ritmo, pero tuvo paciencia, estuvo tranquilo y golpeó en el momento que tenía que golpear para cerrarlo con tranquilidad", puntualizó el santafesino.
La seguidilla de partidos que se viene: "El secreto es entrenar, descansar, recuperar energías, es fundamental el descanso, la alimentación y todo lo que conlleva esta seguidilla de partidos. La importancia de nivelar a todos para que estén preparados y a la orden del entrenador para el momento que uno los necesite. Necesitamos en estos 15 días acondicionar a los que están un poco más atrasados y después, según lo que veamos con los profes se verán las cargas, cómo está cada uno y hay que ir partido a partido tratando de equilibrar para que la mayoría de los futbolistas tengan minutos, pero sin que se carguen tanto, porque sabemos que puede haber alguna lesión".
Defenderse con la posesión: "Cuando el equipo está un poco cansado, digamos, en algún momento del partido. Lo ideal es siempre descansar con la pelota. Y bueno, a veces se puede mantener la posesión, y otras veces, bueno, cuando perdés la posesión por 2 o 3 minutos, tenés que tratar de hacer un bloque compacto y tratar de estar cerradito. El objetivo es que el rival no avance por las bandas y no entre por el medio, eso es lo que siempre hablamos con los chicos, y creo que en general, bueno, esos conceptos están. Por momentos el posicionamiento funciona bien, y cuando no hay posicionamiento, hay que abrirse un poco y trabajar para recuperarlo, y tratar de ser más vertical con tres o cuatro pases".