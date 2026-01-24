Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia: la mano de Alfredo Berti para convertir una tormenta perfecta

En una noche que tuvo de todo, Independiente Rivadavia sacó adelante un partido duro con la muñeca del entrenador y la respuesta de sus jugadores

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Matías Fernández y un partido de alto vuelo en Independiente Rivadavia.

Axel Lloret/UNO

El día después de mañana. Independiente Rivadavia ganó un partido que empezó y terminó entrada la madrugada del sábado. La tormenta terminó en una noche perfecta porque fue victoria en casa con el aniversario 113 como frutilla de la torta.

Alfredo Berti volvió a plasmar en su pizarra los mismos nombres que se estrenaron con victoria en la Copa Argentina. El modelo con 5 defensores parece haberlo convencido y esa estructura defensiva de Osella, Villalba, Costa, Studer, Elordi y Bottari le dieron solidez para blindar a un Bolcato espectador en el primer tiempo, hasta el penal.

La otra parte del plan también tuvo chispazos interesantes: Florentín fue primer pase en la salida más el doble comando de los pies sensibles de Gómez y Fernández flotando por atrás de un Alex Árce más eslabón en la cadena del juego que finalizador de jugada.

berti dt

El empate, inmerecido, del Loco Díaz y el vendaval que se desató en el cielo del Bautista Gargantini parecieron nublar la partitura, pero fueron solo 15 minutos. El Decano arremetió pero Bolcato le puso los guantes a tres ataques para dejar a la Lepra en partido.

Alfredo Berti entendió que a su dibujo fetiche le sobraba un central y metió mano a tiempo: afuera Costa y Osella a la zaga para armar línea de cuatro volantes, con Sartori como segunda punta, cerca del paraguayo Arce. Independiente Rivadavia se acomodó y tuvo su premio con el 2 a 1 del propio Osella a la salida de un tiro libre.

De inmediato, Alfredo Berti volvió a resetear su dibujo táctico para volver a blindar su equipo con los cinco defensores: Bonifacio, Villalba, Osella, Studer y Elordi más Bottari y el oxígeno que aportaron los ingresos de Crego, Atencio y Vázquez.

Bolcato fue, otra vez, espectador, y la Lepra metió una victoria que tuvo absolutamente de todo para celebrar 113 años de vida con un arranque ideal: clasificación en Copa Argentina y estreno en el Apertura con triunfo. Que se venga Huracán.

La palabra de Alfredo Berti

"Al equipo lo vi bien. Hicimos un gol, tuvimos 3 o 4 chances para hacer otro gol y que sea más abultado el marcador. Y después, bueno, vino todo lo otro, la tormenta y el segundo tiempo se desnaturalizó un poco.Yo creo que el equipo bajó el ritmo, pero tuvo paciencia, estuvo tranquilo y golpeó en el momento que tenía que golpear para cerrarlo con tranquilidad", puntualizó el santafesino.

