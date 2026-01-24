Independiente Rivadavia: la mano de Alfredo Berti para convertir una tormenta perfecta

berti dt Foto: Axel Lloret/UNO

El empate, inmerecido, del Loco Díaz y el vendaval que se desató en el cielo del Bautista Gargantini parecieron nublar la partitura, pero fueron solo 15 minutos. El Decano arremetió pero Bolcato le puso los guantes a tres ataques para dejar a la Lepra en partido.

Alfredo Berti entendió que a su dibujo fetiche le sobraba un central y metió mano a tiempo: afuera Costa y Osella a la zaga para armar línea de cuatro volantes, con Sartori como segunda punta, cerca del paraguayo Arce. Independiente Rivadavia se acomodó y tuvo su premio con el 2 a 1 del propio Osella a la salida de un tiro libre.

De inmediato, Alfredo Berti volvió a resetear su dibujo táctico para volver a blindar su equipo con los cinco defensores: Bonifacio, Villalba, Osella, Studer y Elordi más Bottari y el oxígeno que aportaron los ingresos de Crego, Atencio y Vázquez.

Bolcato fue, otra vez, espectador, y la Lepra metió una victoria que tuvo absolutamente de todo para celebrar 113 años de vida con un arranque ideal: clasificación en Copa Argentina y estreno en el Apertura con triunfo. Que se venga Huracán.

La palabra de Alfredo Berti

"Al equipo lo vi bien. Hicimos un gol, tuvimos 3 o 4 chances para hacer otro gol y que sea más abultado el marcador. Y después, bueno, vino todo lo otro, la tormenta y el segundo tiempo se desnaturalizó un poco.Yo creo que el equipo bajó el ritmo, pero tuvo paciencia, estuvo tranquilo y golpeó en el momento que tenía que golpear para cerrarlo con tranquilidad", puntualizó el santafesino.