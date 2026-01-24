Alejo Osella tras sel héroe de Independiente Rivadavia: del pedido de Berti a la polémica en el gol

Al ser consultado sobre la jugada del gol, la cual toda la visita protestó, Osella soltó: "Yo cabeceé, pegó en el travesaño, me quedó ahí. Cuando cabeceé, lo hice incómodo y me quedé mirando al línea. Cuando vi que el línea levantó la bandera me di cuenta de que había sido gol. Después el VAR también lo confirmó".

Este es su segundo gol, luego de haber convertido ante Estudiantes de Caseros en la Copa Argentina 2025: "Trato de estar ahí en la pelota parada y por suerte hoy se dio y estoy muy contento".

"Sabemos que tenemos un buen juego aéreo, tratamos de aprovecharlo siempre. A veces se da, a veces no, y por suerte hoy se dio. Se nos dio el partido anterior también", sumó el campeón con Independiente Rivadavia la pasada temporada.

En cuanto al pedido de Alfredo Berti, reveló: "Me pide que juegue con tranquilidad. Trato de hacerlo lo mejor posible donde me toque y cuando me toque. Ser una ayuda también para el equipo, si hace falta uno ahí, estar".

"Siempre es importante empezar el torneo ganando. Es importante también hacerlo en nuestra cancha, sabemos que es un torneo duro, que tenemos varias competencias ahora. Contento por sumar y que se queden los tres puntos acá", aseguró Osella.