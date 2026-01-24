Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Alejo Osella tras sel héroe de Independiente Rivadavia: del pedido de Berti a la polémica en el gol

Alejo Osella convirtió el gol con el que Independiente Rivadavia sumó tres puntos claves en el Bautista Gargantini. Tras el partido, enfrentó los micrófonos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Aleo Osella celebrando el gol del triunfo de cara a la platea Este.

Independiente Rivadavia comenzó con el pie derecho su camino en la temporada 2026. Tras clasificar a 16avos de Copa Argentina, donde espera rival (saldrá del ganador de la llave entre Tigre y Claypole), la Lepra venció a Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini.

Este viernes, luego de la tormenta que obligó a suspender el partido por varios minutos, quien apareció para darle la victoria al dueño de casa fue Alejo Osella. El defensor, que juega tanto en la banda como en la cueva, puso de cabeza el 2-1 con el que el Azul festejó en el día de su 113 aniversario.

Alejo Osella

La palabra de Alejo Osella tras ser el héroe de Independiente Rivadavia

Para comenzar, el defensor de Independiente Rivadavia manifestó: "Feliz por el gol y por la victoria. Era un partido duro por cómo se dio, por la lluvia, por todo. Estoy muy contento porque se quedaron los tres puntos acá en casa".

Al ser consultado sobre la jugada del gol, la cual toda la visita protestó, Osella soltó: "Yo cabeceé, pegó en el travesaño, me quedó ahí. Cuando cabeceé, lo hice incómodo y me quedé mirando al línea. Cuando vi que el línea levantó la bandera me di cuenta de que había sido gol. Después el VAR también lo confirmó".

Este es su segundo gol, luego de haber convertido ante Estudiantes de Caseros en la Copa Argentina 2025: "Trato de estar ahí en la pelota parada y por suerte hoy se dio y estoy muy contento".

"Sabemos que tenemos un buen juego aéreo, tratamos de aprovecharlo siempre. A veces se da, a veces no, y por suerte hoy se dio. Se nos dio el partido anterior también", sumó el campeón con Independiente Rivadavia la pasada temporada.

En cuanto al pedido de Alfredo Berti, reveló: "Me pide que juegue con tranquilidad. Trato de hacerlo lo mejor posible donde me toque y cuando me toque. Ser una ayuda también para el equipo, si hace falta uno ahí, estar".

"Siempre es importante empezar el torneo ganando. Es importante también hacerlo en nuestra cancha, sabemos que es un torneo duro, que tenemos varias competencias ahora. Contento por sumar y que se queden los tres puntos acá", aseguró Osella.

