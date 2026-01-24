El Deportivo Maipú disputará un amistoso de calibre internacional

Embed - Rangers de Talca on Instagram: "¡NOS VEMOS ESTE DOMINGO EN LA NOCHE ROJINEGRA! Luego de casi 25 años, Rangers de Talca volverá a disputar un partido internacional. Este domingo 25 de enero, viviremos una verdadera fiesta futbolera cuando enfrentemos a Deportivo Maipú (@club_deportivo_maipu), elenco de la Primera B Nacional de Argentina, en el marco de la Copa Mayorista 21 (@mayorista.21) La jornada comenzará desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Fiscal Iván Azócar Bernales, con una programación llena de sorpresas, espectáculos y emociones, culminando con el esperado encuentro internacional a las 20:00 horas. Venta de entradas Rangers Store Serviticket.cl Mayorista 21 Abonados ingresan gratis Te invitamos a ser parte de esta tremenda jornada rojinegra. #RangersSomosTodos" View this post on Instagram

Amistoso internacional para el Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú fue invitado a la "Noche Rojinegra 2026" para participar de la "Copa Mayorista 21", donde enfrentará a Rangers de Talca el domingo desde las 20. El conjunto chileno disputará luego de casi 25 años un partido internacional.

El conjunto de calle Vergara viajará este sábado por la tarde vía aérea hasta Santiago de Chile y luego se trasladará en colectivo hasta la ciudad de Talca, capital de la Región del Maule. El regreso será el lunes por la tarde, también en avión.

Diario El Centro de Chile transmitirá vía streaming el histórico partido entre Rangers y Deportivo Maipú, permitiendo que hinchas de ambos clubes sigan el duelo desde cualquier lugar. Para ver el encuentro, los usuarios deberán cancelar un valor de 5.000 pesos chilenos, a través del enlace disponible en el sitio web o haciendo clic aquí.

deportivo maipu amistoso gimnasia El Chelo Eggel es uno de los futbolistas más importantes que tiene el Cruzado de cara a la Primera Nacional 2026. (Foto prensa Deportivo Maipú).

El probable once del Cruzado

Para dicho partido, el entrenador cruzado, Alexis Matteo, seguirá probando y buscando un equipo que pueda llegar de la mejor manera al inicio oficial. Es muy probable que el once del Deportivo Maipú sea muy similar al que se vio en los dos primeros amistosos ante San Martín en San Juan y la Reserva de Gimnasia y Esgrima, respectivamente.

Nahuel Galardi será el arquero; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aaron Agüero y Nicolás Fernández estarán en la línea defensiva. Mientras que en la mitad de la cancha Gastón Mansilla será el cinco posicional, a su derecha se ubicará Mirko Bonfigli y a su izquierda, Juan Pablo Gobetto; en tanto que Marcelo Eggel jugará más libre como una especie de enganche. Y, en el ataque aparecerán Franco Saccone y el paraguayo Felipe Rivarola.

En total son 22 futbolistas los elegidos y, a los ya mencionados, se suman Luciano Peraggini (arquero), Mateo Ortale, Santiago Paulini, Agustín Leiva, Tiziano Andino (defensores), Fausto Montero, Juan Cruz Arno, Julián Vera (volantes), Tomás Silva, Ezequiel Almirón y Juan Cruz Giacone (delanteros).

Por otro lado, el lateral izquierdo Juan Pablo de la Reta se encuentra lesionado y estará al menos tres semanas fuera de las canchas.

Lo que sigue en el Deportivo Maipú

Luego de enfrentar a Rangers de Talca en Chile, el Deportivo Maipú jugará con Godoy Cruz su último amistoso de pretemporada el próximo jueves 29 de enero.

El primer partido oficial será el 5 de febrero ante Deportivo Riestra, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

En tanto que, luego de la postergación del inicio, el debut en la Primera Nacional será el sábado 14 de febrero ante Agropecuario, en Carlos Casares, a las 18.

Y, el estreno como local en el 2026 está pautado para el domingo 22 ante Atlético Rafaela a las 20. Por la tercera jornada, que todavía no tiene fecha confirmada, el Cruzado visitará a San Martín en Tucumán.