Deportivo Maipú sumó minutos de fútbol y se impuso en un amistoso de pretemporada

Por su parte, Gimnasia formó de la siguiente manera en el primer partido: Zambudio; Arenas, Lonigro, Meritello, Martini; L. Díaz, Domínguez, Garay; Moya, Ponce y Orellano. En el segundo, el Lobo se paró de la siguiente forma: Gutiérrez; De Stéfano, Maza, Sabattini, Speziale; Morales, Giordani, Nallib; Mira, Boasso y Garay (ingresaron J. Díaz y Martínez).

La próxima parada para el Cruzado será un partido amistoso ante Rangers de Talca, en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Chile, el domingo 25 de enero. Luego, el equipo de Alexis Matteo tendrá una última práctica amistosa ante Godoy Cruz -su rival mendocino esta temporada- el jueves 29 de enero en el Feliciano Gambarte (a confirmar el estadio por la resiembra de verano en el estadio del Tomba).

amistoso maipu reserva gimnasia 1 Deportivo Maipú venció a la Reserva de Gimnasia y Esgrima en un amistoso de pretemporada. Foto: Gentileza Prensa Deportivo Maipú.

El Deportivo Maipú debutará en la Primera Nacional 2026 ante Agropecuario el 14 de febrero, y luego se estrenará el fin de semana siguiente en su renovado estadio, en condición de local, ante Atlético de Rafaela por la segunda fecha. Antes, el 5 de febrero tendrá su compromiso por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra, en el Estadio Ciudad de Caseros, desde las 19 horas.