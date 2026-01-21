Deportivo Maipú sumó minutos de fútbol y se impuso en un amistoso de pretemporada

Deportivo Maipú continúa con la puesta a punto en la pretemporada y jugó un nuevo amistoso para sumar rodaje de cara al debut del próximo 14 de febrero ante Agropecuario en Carlos Casares por la Primera Nacional.
Deportivo Maipú sumó un nuevo ensayo de fútbol de cara al debut en la Primera Nacional
Luego del encuentro ante San Martín de San Juan en el Hilario Sánchez - terminado en empate-, el Deportivo Maipú completó otro amistoso de pretemporada ante la Reserva de Gimnasia y Esgrima que éste año se enfrentará a sus partes de Primera División.
En el Omar Higinio Sperdutti, el Deportivo Maipú tuvo un nuevo ensayo de fútbol ante la Reserva de Gimnasia y Esgrima. Se jugaron dos partidos y el Cruzado se impuso en uno, por 1 a 0 con gol de Juan Pablo Gobetto, y empató 0 a 0 en el otro. El equipo de Alexis Matteo formó de la siguiente manera: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Aguero, Nicolás Fernandez, Mirko Bonfigli, Juan Arno, Juan Pablo Gobetto, Marcelo Eggel, Franco Saccone y Felipe Rivarola.
Por su parte, Gimnasia formó de la siguiente manera en el primer partido: Zambudio; Arenas, Lonigro, Meritello, Martini; L. Díaz, Domínguez, Garay; Moya, Ponce y Orellano. En el segundo, el Lobo se paró de la siguiente forma: Gutiérrez; De Stéfano, Maza, Sabattini, Speziale; Morales, Giordani, Nallib; Mira, Boasso y Garay (ingresaron J. Díaz y Martínez).
La próxima parada para el Cruzado será un partido amistoso ante Rangers de Talca, en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Chile, el domingo 25 de enero. Luego, el equipo de Alexis Matteo tendrá una última práctica amistosa ante Godoy Cruz -su rival mendocino esta temporada- el jueves 29 de enero en el Feliciano Gambarte (a confirmar el estadio por la resiembra de verano en el estadio del Tomba).
El Deportivo Maipú debutará en la Primera Nacional 2026 ante Agropecuario el 14 de febrero, y luego se estrenará el fin de semana siguiente en su renovado estadio, en condición de local, ante Atlético de Rafaela por la segunda fecha. Antes, el 5 de febrero tendrá su compromiso por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra, en el Estadio Ciudad de Caseros, desde las 19 horas.