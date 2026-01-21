La poderosa estrategia de Gonzalo Ríos en su regreso a Independiente Rivadavia

La estrategia es contundente: ganarse la confianza de Berti y poder acumular minutos en cancha en un semestre por de más desafiante con la Copa Libertadores en el horizonte. "Partido a partido uno puede ir demostrando y hacer que el técnico lo elija. Vamos a tener un plantel largo y tenemos que estar al cien todos porque se vienen partidos muy seguidos y todos vamos a ser importantes".

Gonzalo Ríos marcó presencia en el partido de Independiente Rivadavia por Copa Argentina

El volante de la Lepra reveló que se sintió "muy bien" en su regreso a las canchas con la camiseta de Independiente Rivadavia y catalogó el rendimiento colectivo como positivo. "Era el primer partido grupal y para el equipo era muy importante. Los que llegamos, sabíamos que era una responsabilidad grande porque el club había salido campeón entonces lo hicimos de la mejor manera", analizó Gonzalo Ríos.

Embed - La estrategia de Gonzalo Ríos en se regreso a Independiente Rivadavia

Por otra parte, el futbolista confesó sentirse muy a gusto en el sector medio de la cancha con la compañía de Tomás Bottari y José Florentín, en esta nueva configuración del mediocampo de la Lepra que cuenta con refuerzos y otros perfiles distintos a los del 2025. "Ayuda mucho que Bottari y Florentín te den confianza para ir para adelante sabiendo que ellos están firmes atrás. Además tenemos tres centrales buenísimos y eso da muchísima seguridad. Creo que, de a poco, me voy a ir soltando".

Finalmente, Gonzalo Ríos manifestó que el equipo debe concentrarse en el torneo local y sumar varios puntos hasta que llegue el momento de disputar la Copa Libertadores. "La Copa Libertadores está lejos todavía, tenemos que enfocarnos ahora en el campeonato y hacerlo de la mejor manera".