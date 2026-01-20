Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: la coincidencia en la elección de sus goleadores
Los dos mendocinos apostaron idénticamente en la elección del 9. El modelo de jugador que siguieron Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima
Por UNO
Mendoza tendrá en Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima a sus representantes para la inminente temporada de Primera División. Los dos acérrimos rivales tuvieron un punto en común en el mercado de pases: el modelo de jugador que buscaron para intentar tener gol de manera corriente.
Los dos equipos del Parque fueron a golpear la puerta de los grandes del fútbol argentino para conseguir a sus goleadores juveniles. Mientras Independiente Rivadavia trajo a Bautista Dadín, Gimnasia y Esgrima se cruzó de vereda y cerró a Valentino Simoni, los 9 de la Reserva.
Bautista Dadín es una de las grandes promesas de las inferiores de River Plate y tiene una de las cláusulas de rescisión más altas del fútbol argentino (100 millones de dólares) tras firmar su primer contrato profesional en 2025, siendo considerado una futura joya del club y un goleador nato que debutó en Primera con Marcelo Gallardo.
Tras apenas 4 partidos sin goles, el delantero saldrá en búsqueda de minutos y el destino será Independiente Rivadavia, que lo trae a préstamo. Así, Alfredo Berti suma otra variante en una ofensiva que tiene como referencia a un Alex Arce que quedó sin un reemplazante natural luego de la partida de Barbieri.
Valentino Simoni firmó contrato profesional con Boca Juniors en marzo pasado hasta diciembre de 2028 y viene de ser una de las grandes figuras de la Reserva, con doce tantos en la campaña 2025. Tiene 21 años pero no ha podido tener su estreno en el primer equipo xeneize.
Gimnasia y Esgrima apostó por él en este mercado de pases y buscará darle rodaje en su estreno en Primera División. Su competencia será con Nicolás Ferreyra, quien se perfila para arrancar como centro delantero titular en la idea de Ariel Broggi.
¿Cuándo debutan Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadaia?
Jueves 22.15: Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia y Esgrima
Viernes 22.15: Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán.