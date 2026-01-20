Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: la coincidencia en la elección de sus goleadores

Bautista Dadín Dadin debutó con Godoy Cruz y buscará minutos en Independiente Rivadavia.

Tras apenas 4 partidos sin goles, el delantero saldrá en búsqueda de minutos y el destino será Independiente Rivadavia, que lo trae a préstamo. Así, Alfredo Berti suma otra variante en una ofensiva que tiene como referencia a un Alex Arce que quedó sin un reemplazante natural luego de la partida de Barbieri.

Valentino Simoni firmó contrato profesional con Boca Juniors en marzo pasado hasta diciembre de 2028 y viene de ser una de las grandes figuras de la Reserva, con doce tantos en la campaña 2025. Tiene 21 años pero no ha podido tener su estreno en el primer equipo xeneize.

Gimnasia y Esgrima apostó por él en este mercado de pases y buscará darle rodaje en su estreno en Primera División. Su competencia será con Nicolás Ferreyra, quien se perfila para arrancar como centro delantero titular en la idea de Ariel Broggi.

valentino simoni gimnasia Simoni quiere debutar en Primera División con la camiseta de Gimnasia y Esgrima.

¿Cuándo debutan Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadaia?