La decisión de Bruno Jacomy tras su gran Rally Dakar

Para lo que queda del año, Bruno Jacomy tomó una decisión y es solo correr el Cross Country, dejando de lado el Rally de Bajas. Ese cambio tiene que ver con el desgaste de la temporada pasada, con un calendario que no da respiro y es extremadamente cansador entre viajes, destinos y carreras.

jacomy Bruno Jacomy y Lucas Del Río correrán en Portugal en Marzo.

De regreso a su Mendoza natal, Bruno Jacomy recargará energías y cargará las baterías pensando en lo que viene. Luego de su salida, en buenos términos, del equipo Nasser en Diciembre, el mendocino se proyectó junto a Lucas Del Río para el resto de las fechas que quedan por delante.