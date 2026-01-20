La decisión de Bruno Jacomy tras su gran Rally Dakar

La caminata de Bruno Jacomy luego de terminar un enormeRally Dakar junto a su compañero de ruta Lucas Del Río fue un adelanto de lo que se vendrá. Es que el navegante mendocino no para la máquina y ya diagrama el resto de la temporada junto al chileno, con un cambio importante con respecto al 2025.
Para lo que queda del año, Bruno Jacomy tomó una decisión y es solo correr el Cross Country, dejando de lado el Rally de Bajas. Ese cambio tiene que ver con el desgaste de la temporada pasada, con un calendario que no da respiro y es extremadamente cansador entre viajes, destinos y carreras.
De regreso a su Mendoza natal, Bruno Jacomy recargará energías y cargará las baterías pensando en lo que viene. Luego de su salida, en buenos términos, del equipo Nasser en Diciembre, el mendocino se proyectó junto a Lucas Del Río para el resto de las fechas que quedan por delante.
Por lo pronto, habrá un periplo que tendrá Portugal en marzo, Ruta 40 en junio, Marruecos y Abu Dabi para fin de año más el Circuito chileno y Sudamericano para aceitar la máquina y ganar rodaje: "Se viene un año muy lindo e intenso, solo con un Mundial por delante y no dos como el 2025, lo cual me complicó mucho por la cantidad de aviones y fechas", dijo el mendocino.
El gran Rally Dakar de Bruno Jacomy
El mendocino cerró el pasado fin de semana la edición 2026 del Rally Dakar. En Challenger, y junto al piloto chileno Lucas Del Río, el mendocino logró un cuarto puesto en la clasificación general. Además, ganó 2 de las 13 etapas (2 y 5) y estuvo en el podio durante buena parte de la competencia.