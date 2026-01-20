Gimnasia y Esgrima debutará en Primera ante Central Córdoba, en Santiago del Estero: día, hora, TV y el probable equipo

El Lobo viajará este miércoles 21 a las 18 en un vuelo chárter que incluirá a 30 hinchas y después del debut regresará a Mendoza el viernes 23 a las 11 para preparar el debut de local que será el martes 27 frente a San Lorenzo.

gimnasia 2

La probable formación del Lobo

En los amistosos jugados en Buenos Aires Broggi paró un primer equipo con Rigamonti; Franco, Muñoz, González, Saavedra; Linares, Antonini, Ortiz, Lencioni; Rodríguez y Ferreyra. ese día también jugaron Petruchi, Fernández y Romano.

En el segundo encuentro Petruchi, Carrera, Ceballos y Simoni jugaron en lugar de Rigamonti, Muñoz, Antonini y Ferreyra, mientras que también tuvieron minutos Cingolani, Barboza, Paredes y Fernández.

Las incorporaciones de Gimnasia y Esgrima hasta el momento