Gimnasia y Esgrima debutará en Primera ante Central Córdoba, en Santiago del Estero: día, hora, TV y el probable equipo

Gimnasia y Esgrima transita una semana histórica ya que este jueves 22 debutará en Primera División cuando enfrente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
Ariel Broggi ultima detalles y prepara el equipo para el encuentro válido por la Zona A que se iniciará a las 22.15 en el estadio Madre de Ciudades y será televisado por ESPN Premium.
Tras regresar de Buenos Aires, donde disputó amistosos ante Excursionistas y Tigre, el renovado plantel mensana se entrena a puertas cerradas y sin dar demasiados indicios de un probable equipo titular.
El Lobo viajará este miércoles 21 a las 18 en un vuelo chárter que incluirá a 30 hinchas y después del debut regresará a Mendoza el viernes 23 a las 11 para preparar el debut de local que será el martes 27 frente a San Lorenzo.
En los amistosos jugados en Buenos Aires Broggi paró un primer equipo con Rigamonti; Franco, Muñoz, González, Saavedra; Linares, Antonini, Ortiz, Lencioni; Rodríguez y Ferreyra. ese día también jugaron Petruchi, Fernández y Romano.
En el segundo encuentro Petruchi, Carrera, Ceballos y Simoni jugaron en lugar de Rigamonti, Muñoz, Antonini y Ferreyra, mientras que también tuvieron minutos Cingolani, Barboza, Paredes y Fernández.