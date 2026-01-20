Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima debutará en Primera ante Central Córdoba, en Santiago del Estero: día, hora, TV y el probable equipo

Gimnasia y Esgrima transita una semana histórica ya que este jueves debutará en Primera División cuando enfrente a Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Broggi define los once para iniciar el Apertura.

Gimnasia y Esgrima transita una semana histórica ya que este jueves 22 debutará en Primera División cuando enfrente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Ariel Broggi ultima detalles y prepara el equipo para el encuentro válido por la Zona A que se iniciará a las 22.15 en el estadio Madre de Ciudades y será televisado por ESPN Premium.

gimnasia 1
Gimnasia y Esgrima viajará este miércoles a Santiago del Estero.

Tras regresar de Buenos Aires, donde disputó amistosos ante Excursionistas y Tigre, el renovado plantel mensana se entrena a puertas cerradas y sin dar demasiados indicios de un probable equipo titular.

El Lobo viajará este miércoles 21 a las 18 en un vuelo chárter que incluirá a 30 hinchas y después del debut regresará a Mendoza el viernes 23 a las 11 para preparar el debut de local que será el martes 27 frente a San Lorenzo.

gimnasia 2

La probable formación del Lobo

En los amistosos jugados en Buenos Aires Broggi paró un primer equipo con Rigamonti; Franco, Muñoz, González, Saavedra; Linares, Antonini, Ortiz, Lencioni; Rodríguez y Ferreyra. ese día también jugaron Petruchi, Fernández y Romano.

En el segundo encuentro Petruchi, Carrera, Ceballos y Simoni jugaron en lugar de Rigamonti, Muñoz, Antonini y Ferreyra, mientras que también tuvieron minutos Cingolani, Barboza, Paredes y Fernández.

Las incorporaciones de Gimnasia y Esgrima hasta el momento

  • Juan Pablo Álvarez (volante externo)
  • Julián Ceballos (volante)
  • Valentino Simoni (delantero)
  • Santiago Rodríguez (delantero)
  • Tomás Ortiz (volante mixto)
  • Santiago Roggero (arquero)
  • Nicolás Linares (volante ofensivo)
  • Ezequiel Muñoz (defensor central)
  • Esteban Fernández (mediocentro ofensivo)
  • Juan José Franco (lateral derecho)
  • Luciano Paredes (lateral derecho)

