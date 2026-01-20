El K-drama que llegó a Netflix en el 2026 y es tendencia

Si bien está serie se destaca particularmente por su relato el género dramático, su historia va mucho más allá de ello y se mezcla con elementos de comedia y crimen, siendo apta para mayores de 13 años, con la presencia de escenas de violencia y el uso del lenguaje inapropiado. Hasta el momento aparecen de las principales recomendaciones del catálogo de series y películas de Netflix.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2026, y desde entonces, aparece como una de las principales sorpresas coreanas de la plataforma.

Embed - La infiltrada Srta. Hong | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Netflix: de qué trata la serie La infiltrada Srta. Hong

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie coreana con 16 capítulos, La infiltrada Srta. Hong centra su historia en: "Una tenaz investigadora se infiltra en una empresa de valores para exponer la corrupción, pero su misión se complica cuando llega un nuevo director: su antiguo enamorado".

La serie apostó a seducir a los suscriptores a través de una carga lenta de los capítulos, ahora que ver cómo resulta en los números de Netflix.

la infiltrada srta. hong 2

Netflix: reparto de la serie La infiltrada Srta. Hong

Park Shin-hye: Hong Geum-bo / Hong Jang-mi

Go Kyung-pyo: Shin Jung-woo

Ha Yoon-kyung: Go Bok-hee

Cho Han-gyeol: Albert Oh

Choi Ji-soo: Kang Nora

Kang Chae-young: Kim Mi-sook

Shin Yuna: Hong Geum-joo

Lee Deok-hwa: Kang Pil-beom

Kim Do-hyun: Bang Jin-mok

Kim Won-hae: Yoon Jae-beom

Jung Ae-ri: Kim Bok-soon

Yoo Hee-je: Kang Bong-nam

Dónde ver la serie La infiltrada Srta. Hong, según la zona geográfica