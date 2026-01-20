Netflix se ha encargado de crear un catálogo de series y películas bien completo, con opciones para todos los gustos y renovado constantemente. Desde Corea del Sur llega un nuevo K-drama que ha logrado conquistar la atención de los suscriptores de la mano de una serie que apenas se compone de 16 capítulos, apareciendo entre las más recomendadas desde su llegada en este 2026: La infiltrada Srta. Hong.
El K-drama que llegó a Netflix en el 2026 y es tendencia
Esta serie es la gran novedad coreana de Netflix para el inicio del 2026, y hasta el momento tiene una particularidad que los tiene locos a los suscriptores
No hay ningún tipo de explicación alguna de por qué, desde el 2025 a la actualidad, las series y películas de producción coreana son las más elegidas del catálogo de Netflix, especialmente entre los dramas, aunque para ellos es K-drama. Esta serie viene para convertirse en la sorpresa de este género durante el 2026, aunque lo hace la mano de elementos de comedia y crimen.
Hay una particularidad que se está dando con varias historias que se están estrenando dentro de Netflix en este 2026, y es que no todas las series están largando en un solo tramo la cantidad de capítulos que tiene la historia, como es el caso de este relato coreano: son 16 capítulos, pero solo tiene uno disponible y cargará los demás uno por domingo.
Si bien está serie se destaca particularmente por su relato el género dramático, su historia va mucho más allá de ello y se mezcla con elementos de comedia y crimen, siendo apta para mayores de 13 años, con la presencia de escenas de violencia y el uso del lenguaje inapropiado. Hasta el momento aparecen de las principales recomendaciones del catálogo de series y películas de Netflix.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2026, y desde entonces, aparece como una de las principales sorpresas coreanas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La infiltrada Srta. Hong
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie coreana con 16 capítulos, La infiltrada Srta. Hong centra su historia en: "Una tenaz investigadora se infiltra en una empresa de valores para exponer la corrupción, pero su misión se complica cuando llega un nuevo director: su antiguo enamorado".
La serie apostó a seducir a los suscriptores a través de una carga lenta de los capítulos, ahora que ver cómo resulta en los números de Netflix.
Netflix: reparto de la serie La infiltrada Srta. Hong
- Park Shin-hye: Hong Geum-bo / Hong Jang-mi
- Go Kyung-pyo: Shin Jung-woo
- Ha Yoon-kyung: Go Bok-hee
- Cho Han-gyeol: Albert Oh
- Choi Ji-soo: Kang Nora
- Kang Chae-young: Kim Mi-sook
- Shin Yuna: Hong Geum-joo
- Lee Deok-hwa: Kang Pil-beom
- Kim Do-hyun: Bang Jin-mok
- Kim Won-hae: Yoon Jae-beom
- Jung Ae-ri: Kim Bok-soon
- Yoo Hee-je: Kang Bong-nam
Dónde ver la serie La infiltrada Srta. Hong, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La infiltrada Srta. Hong se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La infiltrada Srta. Hong se puede ver en Netflix.
- España: la serie La infiltrada Srta. Hong se puede ver en Netflix.