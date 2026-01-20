Netflix: es de 8 capítulos, una serie italiana dramática y con una historia intensa que atrapó a los fans

sandokán- serie

Con una historia emocionante, tintes románticos y una producción de alto nivel, Sandokán se posiciona como una de las apuestas más ambiciosas de Netflix para los amantes de las series históricas. Ideal para quienes disfrutan de relatos épicos, héroes inolvidables y tramas cargadas de acción y emoción.

Netflix: de qué trata la serie Sandokán

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Sandokán versa: “El capitán pirata Sandokán y su tripulación luchan por proteger al pueblo dayak de las garras del imperio Británico en el sudeste asiático del siglo XIX”.

Sandokán (Can Yaman) es un pirata malayo que, junto con su amigo Yáñez (Alessandro Preziosi) y su tripulación, ataca a las fuerzas británicas desde su isla de Mompracem. Durante sus aventuras, se enamora de Lady Marianna Guillonk (Alanah Bloor), una aristócrata italo-inglesa.

Netflix: tráiler de la serie Sandokán

Reparto de Sandokán, serie de Netflix

Can Yaman como Sandokan

Alanah Bloor como Lady Marianne Guillonk

Alessandro Preziosi como Yanez de Gomera

Ed Westwick como Lord James Brooke

Madeleine Price como Sani

Owen Teale como Lord Guillonk

John Hannah como Sergeant Murray

Lucy Gaskell como Aunt Frances

Matt McCooey como Sultan Muda Hashim

Angeliqa Devi como Hita

Steve Chusak como Makota

Alexandra Masangkay como Olla

Dónde ver la serie Sandokán, según la zona geográfica