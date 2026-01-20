Netflix: es de 8 capítulos, una serie italiana dramática y con una historia intensa que atrapó a los fans

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, hay producciones que apuestan por grandes historias clásicas y una puesta en escena ambiciosa. Ese es el caso de Sandokán, un drama de época estrenado en 2025 que revive el espíritu de la aventura, la acción y el romance ambientado en escenarios exóticos y cargados de épica.
Esta nueva adaptación producida en Italia está basada en la célebre saga de novelas del escritor italiano Emilio Salgari, un clásico de la literatura de aventuras que marcó a generaciones. La serie de Netflix cuenta con 8 capítulos y propone una relectura moderna del legendario príncipe pirata.
Creada por Davide Lantieri, Scott Rosenbaum y Alessandro Sermoneta, la serie mezcla elementos de drama, acción y romance, con un fuerte componente emocional que profundiza en los conflictos internos de los personajes. Ambientada en un contexto histórico de luchas coloniales, traiciones y pasiones prohibidas, se apoya en grandes paisajes, batallas espectaculares y relaciones intensas.
Con una historia emocionante, tintes románticos y una producción de alto nivel, Sandokán se posiciona como una de las apuestas más ambiciosas de Netflix para los amantes de las series históricas. Ideal para quienes disfrutan de relatos épicos, héroes inolvidables y tramas cargadas de acción y emoción.
Netflix: de qué trata la serie Sandokán
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Sandokán versa: “El capitán pirata Sandokán y su tripulación luchan por proteger al pueblo dayak de las garras del imperio Británico en el sudeste asiático del siglo XIX”.
Sandokán (Can Yaman) es un pirata malayo que, junto con su amigo Yáñez (Alessandro Preziosi) y su tripulación, ataca a las fuerzas británicas desde su isla de Mompracem. Durante sus aventuras, se enamora de Lady Marianna Guillonk (Alanah Bloor), una aristócrata italo-inglesa.
Netflix: tráiler de la serie Sandokán
Reparto de Sandokán, serie de Netflix
- Can Yaman como Sandokan
- Alanah Bloor como Lady Marianne Guillonk
- Alessandro Preziosi como Yanez de Gomera
- Ed Westwick como Lord James Brooke
- Madeleine Price como Sani
- Owen Teale como Lord Guillonk
- John Hannah como Sergeant Murray
- Lucy Gaskell como Aunt Frances
- Matt McCooey como Sultan Muda Hashim
- Angeliqa Devi como Hita
- Steve Chusak como Makota
- Alexandra Masangkay como Olla
Dónde ver la serie Sandokán, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sandokán se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Sandokán no está disponible en Netflix.
- España: la serie Sandokán no está disponible en Netflix.