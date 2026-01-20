Fue campeón del mundo con Boca y apuntó contra el mercado de pases del club: "Es una locura"

"Quién tuvo un buen rendimiento y quién tuvo un mal rendimiento. Quién jugó todos los partidos y quién no. Tenés jugadores en el plantel que no juegan hace uno o dos años. Tenés que hacer recambio y traer jugadores frescos. Le faltan jugadores en muchos puestos", sumó el multicampeón con la camiseta de Boca.

Ratificando su postura, resaltó la importancia de volver a alzar el torneo de clubes más importante del continente: "Es una locura porque Boca tiene Copa Libertadores. Es muchísima más exigencia que el año pasado. Estamos todos esperando que sea campeón de la Copa Libertadores desde hace años".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2013658770350444960&partner=&hide_thread=false "ES UNA LOCURA QUE BOCA NO HAYA TRAÍDO NINGÚN REFUERZO"



El Flaco Schiavi analizó el mercado de pases del Xeneize.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 20, 2026

"No critico a Riquelme. Para mí es una locura pensar que vas a pasar fácil la fase de grupos, tenés que armar el equipo antes, traés en junio y se tienen que adaptar a todo al funcionamiento y la Copa. Para pelear la Copa si necesitás refuerzos", sentenció Rolando Schiavi.

Los títulos de Rolando Schiavi en Boca