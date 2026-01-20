Fue campeón del mundo con Boca y apuntó contra el mercado de pases del club: "Es una locura"

"Quién tuvo un buen rendimiento y quién tuvo un mal rendimiento. Quién jugó todos los partidos y quién no. Tenés jugadores en el plantel que no juegan hace uno o dos años. Tenés que hacer recambio y traer jugadores frescos. Le faltan jugadores en muchos puestos", sumó el multicampeón con la camiseta de Boca.
Ratificando su postura, resaltó la importancia de volver a alzar el torneo de clubes más importante del continente: "Es una locura porque Boca tiene Copa Libertadores. Es muchísima más exigencia que el año pasado. Estamos todos esperando que sea campeón de la Copa Libertadores desde hace años".
"No critico a Riquelme. Para mí es una locura pensar que vas a pasar fácil la fase de grupos, tenés que armar el equipo antes, traés en junio y se tienen que adaptar a todo al funcionamiento y la Copa. Para pelear la Copa si necesitás refuerzos", sentenció Rolando Schiavi.
Los títulos de Rolando Schiavi en Boca
- Libertadores 2003
- Intercontinental 2003
- Apertura 2003
- Sudamericana 2004
- Recopa Sudamericana 2004
- Apertura 2005
- Sudamericana 2005
- Apertura 2011
- Copa Argentina 2012