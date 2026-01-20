Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Fútbol

Fue campeón del mundo con Boca y apuntó contra el mercado de pases del club: "Es una locura"

Hasta el momento Boca, de la mano de Juan Román Riquelme, no ha sumado caras nuevas a su plantel. Esto le valió al Xeneize la crítica de un histórico del club

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca venció a Milan y conquistó la Copa Intercontinental 2003.

Boca venció a Milan y conquistó la Copa Intercontinental 2003.

253 partidos y nueve títulos lo avalan como palabra autorizada a la hora de hablar sobre el mundo Boca. Rolando Schiavi, hoy panelista en la pantalla de ESPN, fue tajante a la hora de hablar sobre la situación del Xeneize en el actual mercado de pases.

Durante su participación en el programa F90, el Flaco al flaco le preguntaron su opinión con respecto a la nula actividad del azul y oro, quien hasta el momento no ha sumado caras nuevas al plantel comandado por Claudio Úbeda.

Schiavi Riquelme
Rolando Schiavi habl&oacute; sobre el mercado de pases de Boca, de la mano de Juan Rom&aacute;n Riquelme.

Rolando Schiavi habló sobre el mercado de pases de Boca, de la mano de Juan Román Riquelme.

La tajante sentencia del Flaco Schiavi sobre el mercado de pases de Boca

Con la calma que lo caracteriza cada vez que enfrenta los micrófonos, Schiavi fue terminante: "Es rarísimo, me parece una locura que no se haya traído ningún jugador. Lo escuché a Román diciendo que el año pasado había sido muy bueno, pero hay que analizar cómo fue el mercado a lo largo del año".

"Quién tuvo un buen rendimiento y quién tuvo un mal rendimiento. Quién jugó todos los partidos y quién no. Tenés jugadores en el plantel que no juegan hace uno o dos años. Tenés que hacer recambio y traer jugadores frescos. Le faltan jugadores en muchos puestos", sumó el multicampeón con la camiseta de Boca.

Ratificando su postura, resaltó la importancia de volver a alzar el torneo de clubes más importante del continente: "Es una locura porque Boca tiene Copa Libertadores. Es muchísima más exigencia que el año pasado. Estamos todos esperando que sea campeón de la Copa Libertadores desde hace años".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2013658770350444960&partner=&hide_thread=false

"No critico a Riquelme. Para mí es una locura pensar que vas a pasar fácil la fase de grupos, tenés que armar el equipo antes, traés en junio y se tienen que adaptar a todo al funcionamiento y la Copa. Para pelear la Copa si necesitás refuerzos", sentenció Rolando Schiavi.

Los títulos de Rolando Schiavi en Boca

  • Libertadores 2003
  • Intercontinental 2003
  • Apertura 2003
  • Sudamericana 2004
  • Recopa Sudamericana 2004
  • Apertura 2005
  • Sudamericana 2005
  • Apertura 2011
  • Copa Argentina 2012

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas