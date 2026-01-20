Franco Mastantuono y su tremendo respaldo a Vinicius tras los silbidos en el Santiago Bernabéu

Con respecto a la situación de Vinicius, reveló: "Hablé bastante con Vini. Como dijo Kylian no es justo que lo piten a él solo. Somos todos responsables de lo que está pasando. Yo no mostré mi mejor versión y nadie mostró su mejor versión en este último tiempo. Somos todos responsables".

"QUE LA GENTE ESTÉ ENOJADA ES ENTENDIBLE" La palabra de Franco Mastantuono sobre las críticas recibidas por parte de los hinchas de Real Madrid.



"Que la gente del Real Madrid esté enojada es entendible porque sabemos que estamos en el club más grande del mundo. No me parece justo lo de Vini, pero si entendemos que nos silben en nuestra casa porque perdimos partidos que no teníamos que perder. Nos sirve para ser exigentes con nosotros mismos y mejorar", sumó Mastantuono.

Con respecto a la goleada ante Mónaco en el Santiago Bernabéu, expresó: “Creo que la personalidad del equipo fue lo que marcó el partido de hoy. Ya veníamos pensando en cambiar esta dinámica. No veníamos con buenos resultados y creo que hoy la personalidad del equipo marca lo que es Real Madrid. Nos conectamos entre nosotros y con la gente. Se vio una versión que siempre se puede mejorar, pero que nos va a llevar a grandes cosas”.

“Cuando estamos bien y estamos juntos, con esa energía del equipo, se destacan todos los jugadores, individual y colectivamente. Nos destacamos todos. Jugamos todos para todos y eso se vio hoy. Tenemos dos jugadores arriba que son desequilibrantes, de los mejores del mundo. Si estamos todos conectados y unidos, se van a dar grandes cosas”, sentenció Mastantuno, quien se ilusiona con ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.