Inicio Ovación Fútbol Franco Mastantuono
Fútbol

Franco Mastantuono y su tremendo respaldo a Vinicius tras los silbidos en el Santiago Bernabéu

Franco Mastantuono enfrentó los micrófonos tras su primer gol en Champions League. El argentino bancó al brasilero, quien había sido resistido por los fanáticos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Mastantuono bancó a Vinicius en medio de la polémica.

Franco Mastantuono bancó a Vinicius en medio de la polémica.

En el inicio del complemento, más precisamente a los seis minutos, Franco Mastantuono anotó su primer gol en la UEFA Champions League. El exjugador de River convirtió el 3-0 parcial para Real Madrid en la goleada 6-1 ante Mónaco, en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras el encuentro, el hombre de la Selección argentina enfrentó los micrófonos y expresó sus emociones. Entre los temas que tocó, no dudó en bancar a Vinicius, quien se llevó la peor parte en los abucheos el pasado fin de semana en la Casa Blanca.

Franco Mastantuono Kylian Mbappé
Franco Mastantuno convirti&oacute; su primer gol en Champions League.

Franco Mastantuno convirtió su primer gol en Champions League.

Franco Mastantuono bancó a Vinicius tras los silbidos

Para comenzar, en su charla con los medios en zona mixta, Franco Mastantuono fue contundente: "No somos ningunos boludos. Sabemos las cosas que hacemos mal. Es una forma de hacernos cargo de lo que está pasando. Tenemos que cambiar nuestra personalidad para demostrar lo que somos".

Con respecto a la situación de Vinicius, reveló: "Hablé bastante con Vini. Como dijo Kylian no es justo que lo piten a él solo. Somos todos responsables de lo que está pasando. Yo no mostré mi mejor versión y nadie mostró su mejor versión en este último tiempo. Somos todos responsables".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2013755429315109053&partner=&hide_thread=false

"Que la gente del Real Madrid esté enojada es entendible porque sabemos que estamos en el club más grande del mundo. No me parece justo lo de Vini, pero si entendemos que nos silben en nuestra casa porque perdimos partidos que no teníamos que perder. Nos sirve para ser exigentes con nosotros mismos y mejorar", sumó Mastantuono.

Con respecto a la goleada ante Mónaco en el Santiago Bernabéu, expresó: “Creo que la personalidad del equipo fue lo que marcó el partido de hoy. Ya veníamos pensando en cambiar esta dinámica. No veníamos con buenos resultados y creo que hoy la personalidad del equipo marca lo que es Real Madrid. Nos conectamos entre nosotros y con la gente. Se vio una versión que siempre se puede mejorar, pero que nos va a llevar a grandes cosas”.

“Cuando estamos bien y estamos juntos, con esa energía del equipo, se destacan todos los jugadores, individual y colectivamente. Nos destacamos todos. Jugamos todos para todos y eso se vio hoy. Tenemos dos jugadores arriba que son desequilibrantes, de los mejores del mundo. Si estamos todos conectados y unidos, se van a dar grandes cosas”, sentenció Mastantuno, quien se ilusiona con ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas