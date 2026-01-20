Sumergir las uñas en jugo de cebolla: cuáles son los beneficios de hacerlo

El jugo de cebolla es beneficioso para las uñas porque es rico en azufre, vitaminas (A, C, E) y minerales (calcio, hierro) que fortalecen, aceleran el crecimiento y previenen la rotura, entre otras ventajas.

unas rayadas Diferentes productos caseros pueden mejorar la apariencia de las uñas.

Por qué sumergir las uñas en jugo de cebolla

Sumergir las uñas en jugo de cebolla es un tratamiento natural que mejora la salud de las manos y pies. Específicamente, los beneficios son los siguientes: