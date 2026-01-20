Sumergir las uñas en jugo de cebolla: cuáles son los beneficios de hacerlo

Dejando de lado a los elementos tradicionales, tienes que saber que las uñas de las manos y los pies pueden mantenerse con una serie de productos caseros, todo a través de la hidratación, nutrición y protección. Entre todos los que pueden usarse, una de las que destaca es la cebolla.
El jugo de cebolla es beneficioso para las uñas porque es rico en azufre, vitaminas (A, C, E) y minerales (calcio, hierro) que fortalecen, aceleran el crecimiento y previenen la rotura, entre otras ventajas.
Por qué sumergir las uñas en jugo de cebolla
Sumergir las uñas en jugo de cebolla es un tratamiento natural que mejora la salud de las manos y pies. Específicamente, los beneficios son los siguientes:
- Fortalecimiento y dureza: ayuda a endurecer las uñas blandas y frágiles, previniendo que se quiebren o se descamen con facilidad.
- Estimulación del crecimiento: nutre la uña desde la raíz, lo que puede favorecer un crecimiento más rápido y sano.
- Propiedades antifúngicas: sus compuestos ayudan a prevenir y combatir la aparición de hongos en las uñas (onicomicosis).
- Mejora de la apariencia: se utiliza para aclarar las uñas, reducir manchas y suavizar estrías en la superficie.
En el mercado también existen bases fortalecedoras que ya incluyen extracto de cebolla morada junto con otros ingredientes beneficiosos para la salud de las uñas.
Cómo realizar este tratamiento casero paso a paso
Para realizar este mantenimiento de uñas casero, debes seguir al pie de la letra las recomendaciones que se muestran a continuación:
- Extracción: ralla una cebolla (preferiblemente morada) para extraer su jugo natural.
- Inmersión: sumerge las puntas de los dedos en el jugo durante 10 a 15 minutos.
- Frecuencia: se recomienda realizarlo varias veces por semana o de forma diaria durante 15 días para ver resultados significativos.
- Eliminación del olor: después del tratamiento, puedes frotar tus uñas con cítricos como limón o naranja para neutralizar el olor persistente de la cebolla.