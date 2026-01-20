Cómo quitar el color amarillento en las uñas de forma natural

Si la mancha amarilla es leve, puedes probar con limón. Su ácido cítrico funciona como un blanqueador suave que aclara el tono sin dañar la uña.

Te aconsejamos exprimir el juego de medio limón en un recipiente con agua tibia y remojar las uñas de 10 a 15 minutos. También puedes frotar una rodaje de limón directamente sobre la uña, pero es una opción más intensa.

Una vez que hayas terminado, te aconsejamos hidratarte las manos y las uñas con cremas o sérums, ya que el limón puede resecar la piel en exceso.

Opción 2: pasta de bicarbonato de sodio y agua oxigenada

El bicarbonato ayuda a exfoliar suavemente la uña, mientras que el agua oxigenada es ideal para blanquear. Mezcla dos cucharadas de bicarbonato con una de agua oxigenada hasta formar una pasta. Aplica esta pasta sobre las uñas y deja actuar cinco minutos antes de enjuagar. Puedes realizar este método una vez por semana.

No te aconsejamos mezclar este tratamiento con el jugo del limón, ya que podrías causar irritación en tus manos y uñas.

Cutículas uñas El cuidado de las uñas debe realizarse todos los días.

Opción 3: vinagre

El vinagre, ya sea de manzana o blanco, también puede ayudar a recuperar el color natural de la uña. Su ácido acético reduce manchas y equilibra el pH de la uña. Solo tienes que mezclar partes iguales de vinagre y agua tibia y remojar las uñas por 10 minutos.

El vinagre funciona mejor como tratamiento independiente, sobre todo si el amarillento en las uñas viene de usar esmalte oscuro durante mucho tiempo. Dale unas cuantas aplicaciones antes de decidir si necesitas probar otra técnica.

Opción 4: pulir

En la farmacia o en tiendas donde se venden productos para manicura podrás encontrar limas que ayudan a pulir la uña suavemente. Usa un bloque pulidor suave y pásalo con mucho cuidado sobre la uña para poder retirar la queratina manchada. Hazlo con cuidado y moderación, ya que pulir demasiado adelgaza la uña y la debilita.