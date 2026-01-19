Qué es el gold obsession, el color de pelo tendencia de este 2026

Si estás pensando en cambiarte el look este año, puedes probar con una coloración diferente, en lugar de un corte de pelo. Esta temporada hay varias tendencias y colores diferentes que van desde castaños profundos, rubios cálidos o cobrizos intensos que buscan iluminar y dar dimensión.
En esta oportunidad, ponemos poco en el gold obsession, una de las tonalidades que se impondrán este 2026. A continuación, te contamos en qué consiste este color, a quienes favorece y cómo llevarlo para lucirlo al máximo.
Tendencias de pelo: gold obsession
El gold obsession es un rubio muy luminoso y cálido, creado con abundantes mechas finísimas tipo babylights difuminadas desde la raíz, que dan un efecto de brillo dorado intenso, casi líquido, imitando el oro puro y la luz del sol, creando un look natural pero impactante y sofisticado. De hecho, se lo hemos visto a celebridades como Shakira, Blake Lively y Margot Robbie.
Este rubio dorado luminoso irradia calidez y elegancia. Se consigue realizando babylights densas, foilayage y empleando tonalizadores dorados. "Se hace con mechas ya que ninguna coloración de tinte llega hasta ese nivel de aclaración", explicó la peluquería Oramai en conversación con ELLE.
Esta tonalidad favorece a pieles claras y ojos claros, como verdes, azules o marrón miel. El contraste suave con el tono de piel claro ayuda a que el dorado resalte sin ser demasiado intenso. Además, queda bien tanto en rostros redondos como en cuadrados que buscan luz. Sin embargo, lo puede llevar cualquier persona en tanto la haga sentir comoda, segura y hermosa.
Este total blonde te hará brillar como una estrella, tal como si se tratara del pelo de un ángel. Dentro de este mismo color hay diferentes alturas y tonos dorados que crean el contraste y la profundidad, pero el truco está en tener un cabello con aspecto sano y muy cuidado.