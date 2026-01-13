Cómo evitar que el pelo se ponga verde con la piscina

Para mantener el agua, se utilizan algicidas y fungicidas que contienen sulfato de cobre. Esta sustancia posee una característica tonalidad azulada. Por lo tanto, si tienes un tinte rubio y le sumas pigmentos azulados, obtienes un pelo verde.

mujer con pelo verde en la piscina Evita el cabello verde este verano.

Cómo proteger el cabello

Lo mejor que puedes hacer es anticiparte el problema y protegerlo antes de que suceda. Si te mojas el cabello con agua de la ducha antes de sumergirte en la piscina, el agua dulce actuará como barrera protectora ante los efectos del cloro y los aglicidas.

Otra alternativa es aplicar mascarillas hidratantes o aceites nutritivos, ya que impiden que los componentes químicos que tiene el agua de la pileta penetren en el cabello. Una vez que termine tu baño en la piscina, es importante enjuagar el pelo con agua dulce, para eliminar los restos de cloro y fungicidas. También puedes utilizar gorros impermeables.

Cómo quitar el color verde

Lo más recomendable es acudir a un salón profesional donde hay peluqueros formados para identificar el origen del problema y pueden aplicar el tratamiento más adecuado sin comprometer la salud del cabello. Allí te pueden hacer una matización, y tomar medidas necesarias para equilibrar tu color.

pelo verde Si tienes el pelo verde, lo mejor que puedes hacer es acudir con tu peluquero de confianza.

La mejor manera de acabar con esa tonalidad verdosa es aplicar un tinte de tonos cálidos. También, se puede aplicar un agente quelato para contrarrestar este efecto verdoso, retirando los iones de cobre del cabello. Un ejemplo claro son: la vitamina C, las aspirinas o la leche.