Cómo evitar que el pelo se ponga verde con la piscina

A muchas personas que tienen el pelo rubio les ha pasado después de una tarde disfrutando en la piscina, que sus cabellos quedan con tonalidades verdosas. A continuación, exploramos por qué el cabello se pone de este color y varias recomendaciones de cuidado para evitarlo.
Probablemente cuando te enfrentaste ante esta situación pensaste directamente en cortar el pelo. Sin embargo, existen otras soluciones eficientes que puedes probar para salvarlo.
¿Por qué el pelo se pone verde en la piscina?
Según los expertos de Garnier, una de las razones por las que se tiñe el pelo verde es por el cloro que se emplea para combatir los microorganismos de la piscina. Es eficiente para esos patógenos, pero daña el cabello, desnutriéndolo, dejándolo seco, quebradizo y debilitado. Por esta razón, el pelo se vuelve mucho más poroso, por lo que absorbe con más facilidad los otros componentes indeseados de esta ecuación.
Para mantener el agua, se utilizan algicidas y fungicidas que contienen sulfato de cobre. Esta sustancia posee una característica tonalidad azulada. Por lo tanto, si tienes un tinte rubio y le sumas pigmentos azulados, obtienes un pelo verde.
Cómo proteger el cabello
Lo mejor que puedes hacer es anticiparte el problema y protegerlo antes de que suceda. Si te mojas el cabello con agua de la ducha antes de sumergirte en la piscina, el agua dulce actuará como barrera protectora ante los efectos del cloro y los aglicidas.
Otra alternativa es aplicar mascarillas hidratantes o aceites nutritivos, ya que impiden que los componentes químicos que tiene el agua de la pileta penetren en el cabello. Una vez que termine tu baño en la piscina, es importante enjuagar el pelo con agua dulce, para eliminar los restos de cloro y fungicidas. También puedes utilizar gorros impermeables.
Cómo quitar el color verde
Lo más recomendable es acudir a un salón profesional donde hay peluqueros formados para identificar el origen del problema y pueden aplicar el tratamiento más adecuado sin comprometer la salud del cabello. Allí te pueden hacer una matización, y tomar medidas necesarias para equilibrar tu color.
La mejor manera de acabar con esa tonalidad verdosa es aplicar un tinte de tonos cálidos. También, se puede aplicar un agente quelato para contrarrestar este efecto verdoso, retirando los iones de cobre del cabello. Un ejemplo claro son: la vitamina C, las aspirinas o la leche.