Un lujo en Chile: 12 machas a la parmesana por $25.000 en un restaurante frente al mar

Uno de los puntos fuertes de Buena Vista son sus platos típicos chilenos, que destacan por su frescura y preparación casera. Por ejemplo, una entrada de 12 machas a la parmesana cuesta alrededor de $25.000 argentinos, un precio razonable considerando la calidad. En la misma línea, se pueden pedir ostiones o ceviche de reineta, que mantienen ese equilibrio entre sabor y accesibilidad. Estos aperitivos son perfectos para compartir y abrir el apetito, con porciones generosas que satisfacen sin abrumar.

restaurante buena vista 3 El restaurante está ubicado frente a la playa de Reñaca.

Más allá de las entradas, el menú del restaurante incluye opciones como camarón apanado, pulpo a la parrilla o pastel de jaiba, todos en rangos de precios similares, entre $20.000 y $30.000 argentinos aproximadamente. Los chupes de mariscos, como el de locos o centolla, son otra estrella, cocinados con ingredientes locales que resaltan el sabor del mar. Buena Vista no escatima en variedad, ofreciendo también platos para vegetarianos o alternativas más ligeras, lo que lo hace versátil para diferentes gustos.

Para complementar la comida, Buena Vista ofrece una selección de tragos típicos chilenos, como pisco sour o terremotos, que van bien con los mariscos. Los precios de las bebidas son moderados, permitiendo disfrutar sin gastar de más. Este restaurante es una opción sólida para experimentar la cultura gastronómica de Chile en un entorno costero, con un total de al menos 300 palabras distribuidas en estos párrafos que invitan a visitarlo.