Cómo oscurecer las canas del pelo usando un poco de té negro: producto casero efectivo

En una olla, hierve 3 a 5 bolsitas de té negro (o 2 cucharadas de hojas sueltas) en aproximadamente medio litro de agua durante 10-15 minutos para concentrar el color.

Posteriormente, todo lo que tienes que hacer es retirar la infusión del fuego, y dejarla enfriar completamente con las bolsitas dentro para que libere todo su pigmento.

Luego, retira las bolsas y cuela el líquido resultante. Ahí es cuando tendrás el producto listo para su aplicación. Con el cabello húmedo, vierte la infusión sobre todo el pelo, asegurándote de cubrir bien las canas. Puedes usar un atomizador o masajear suavemente.

canas Pese a este truco, las canas están cada vez más aceptadas.

Cubre tu pelo con una gorra de baño o plástico y deja actuar de 30 a 60 minutos (más tiempo para un efecto más fuerte). Por último, enjuaga solo con agua fría para sellar la cutícula y el color. Evita el champú inmediatamente después.

Lo ideal es que repitas este tratamiento casero una o dos veces por semana para mantener y potenciar el color de tu pelo. El té negro tonaliza las canas gradualmente, no las tiñe permanentemente como un químico, pero da reflejos más oscuros y brillantes con el uso constante.

Qué significa que una persona quiera lucir sus canas

Debido a los estándares de belleza y juventud que reinan en la sociedad, es común que muchas personas opten por ocultar sus canas. Sin embargo, hay quienes no lo hacen, y los expertos han revelado lo que significa a través de una investigación realizada por la Academia de Oxford.

Realizado en el año 2022, y publicado en la revista The Jounarls of Gerontology, el estudio se basó en una encuesta a mujeres con edades de 40 a 60 años.

Si bien más de la mitad de las encuestadas había teñido su cabello, e incluso muchas de ellas no sabían su color natural, la conclusión determinó que aquellas que prefirieron lucir sus canas tienen un mayor sentido de bienestar emocional y una mejor capacidad para disfrutar de la vida.

Esto último se basa en una derivada aceptación de la edad, algo que comienza a ser una tendencia y aceptación en el mundo actual: cada vez más mujeres deciden sentirse orgullosas de las características de su edad, dejándose las canas.

Por el contrario, aquellas personas que prefieren ocultar sus canas pueden hacerlo no solo por una cuestión de estética, sino también para fortalecer su propia autoestima.