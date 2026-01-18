Ni flequillo, ni trenzas: el antiguo peinado que vuelve a ser tendencia en 2026

Además de ser fácil de realizar, este peinado se caracteriza por aportar volumen, movimiento y estructura, lo que lo convierte en una opción funcional y estética a la vez.

El pelo a un costado funciona en melenas largas, cortes bob y estilos intermedios, así como en cabellos lisos, ondulados o rizados. Su fácil adaptabilidad es también la que lo ha hecho volver a la escena.

tendencia, pelo El pelo para el costado vuelve a ser tendencia impulsado por los famosos.

Como sucede con todas las tendencias, este tipo de peinado ha resurgido de la mano de celebridades y referentes de la moda que recuperan un peinado clásico y lo resignifican con una estética más actual.

En tiempos de mucha complejidad, llevar el pelo a un costado no solo responde a una sencilla elección estética, sino también a una búsqueda de identidad y diferenciación.

Cada cuánto tiempo cortarse el pelo en verano

En verano, lo ideal es cortarse el pelo (solo las puntas) cada 6 a 8 semanas para sanearlo del daño del sol, cloro y sal, aunque si tu corte es muy definido o lo cuidas mucho, podrías espaciarlo a 2-3 meses, e incluso cortarlo un par de veces al año.

Cortes de pelo como el bob o estilos muy definidos necesitan mantenimiento cada 6-8 semanas para no perder la forma; mientras que las melenas largas pueden esperar más tiempo.

Es crucial sanear las puntas dañadas para eliminar la sequedad y fragilidad acumuladas en tu pelo. También puedes recurrir al uso de cremas capilares e hidratantes.