Ni flequillo, ni trenzas: el antiguo peinado que vuelve a ser tendencia en 2026

Hay un particular peinado que supo ser protagonista en otras décadas y que, poco a poco, hoy comienza a instalarse nuevamente. Esto se da particularmente porque ofrece una gran simetría y equilibrio en la cabeza de hombres y mujeres, además de ser fácil de adaptar.
El mundo de las tendencias avanza y no es para nada estructurado. Como podemos ver en este caso, algunas de las modas que parecen olvidadas vuelven a resurgir de manera inmediata.
El pelo a un costado, la tendencia que resurge en el 2026
La raya al costado vuelve a posicionarse como una de las tendencias capilares más fuertes de 2026, marcando un giro frente al predominio de la raya al medio que dominó durante los últimos años.
Además de ser fácil de realizar, este peinado se caracteriza por aportar volumen, movimiento y estructura, lo que lo convierte en una opción funcional y estética a la vez.
El pelo a un costado funciona en melenas largas, cortes bob y estilos intermedios, así como en cabellos lisos, ondulados o rizados. Su fácil adaptabilidad es también la que lo ha hecho volver a la escena.
Como sucede con todas las tendencias, este tipo de peinado ha resurgido de la mano de celebridades y referentes de la moda que recuperan un peinado clásico y lo resignifican con una estética más actual.
En tiempos de mucha complejidad, llevar el pelo a un costado no solo responde a una sencilla elección estética, sino también a una búsqueda de identidad y diferenciación.
Cada cuánto tiempo cortarse el pelo en verano
En verano, lo ideal es cortarse el pelo (solo las puntas) cada 6 a 8 semanas para sanearlo del daño del sol, cloro y sal, aunque si tu corte es muy definido o lo cuidas mucho, podrías espaciarlo a 2-3 meses, e incluso cortarlo un par de veces al año.
Cortes de pelo como el bob o estilos muy definidos necesitan mantenimiento cada 6-8 semanas para no perder la forma; mientras que las melenas largas pueden esperar más tiempo.
Es crucial sanear las puntas dañadas para eliminar la sequedad y fragilidad acumuladas en tu pelo. También puedes recurrir al uso de cremas capilares e hidratantes.