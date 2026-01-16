4 formas de reducir el olor y sabor de la cebolla cuando estás cocinando

El primer paso es picar las cebollas y colocarlas en un recipiente con agua y hielo durante 15 a 20 minutos. A lo largo de este proceso, la cebolla quedará mucho más suave y además, su sabor ya no será tan picante. Seguirá manteniendo su sabor y su textura crujiente.

Cocina cebolla La cebolla suele largar un olor muy fuerte al cocinarla.

Sal y vinagre

Para este segundo truco, solo tienes que agregar sal y vinagre (o sólo sal) a las cebollas picadas. Déja todos los ingredientes remojados en agua durante unos 10 minutos. Pasado el tiempo enjuaga con agua limpia. Este truco tiene el mismo efecto que el anterior, la cebolla pierde su sabor picante, pero sigue conservando su textura.

Sal y azúcar

Remoja las cebollas cortadas en abundante agua con sal y azúcar (aproximadamente una cucharadita de sal y otra de azúcar en un litro de agua) durante 30 minutos. Pasado este tiempo, enjuaga las cebollas en agua limpia y listo.

Rodajas limón El jugo del limón sirve para quitar el sabor picante de las cebollas.

Limón

Otra forma muy usada para reducir el fuerte olor y sabor de las cebollas es utilizar jugo de limón mezclado con agua fría o agua con hielo. Deja reposar ambos ingredientes en un recipiente durante unos 15 minutos y listo. También puedes rociar un poco de jugo de limón a las cebollas por un minuto (sin agregar agua), y esto también ayudará a eliminar el picor y el sabor.