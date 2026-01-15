Cómo conservar correctamente las cebollas en casa para que no se sequen o se pudran

Cebollas (2) Las cebollas deben almacenarse en cajones de la cocina.

Las cebollas deben almacenarse en un sitio donde haya buena circulación de aire. Nunca tienes que dejarlas en bolsas de plástico. Lo mejor es dejarlas en bolsas de red, de papel o en una caja de cartón. También se pueden guardar en un saco.

Las cebollas no deben almacenarse en la heladera, ya que la humedad puede ser muy alta y esto hace que las mismas se pudran más rápido. En cambio, si vas a guardar una cebolla cortada, en ese caso si pueden ir en la heladera, con el lado cortado hacia abajo en un plato. Otra forma de ahorrar tiempo al cocinar es picar cebollas y guardarlas en frascos limpios.

Cuando se almacenan adecuadamente, las cebollas pueden durar meses en perfectas condiciones. Una gran opción es cortarlas y guardarlas en crudo en una bolsa hermética en el congelador. De esta manera podrás tener cebolla cada vez que lo necesites.

También se aconseja almacenarlas en un lugar con poca luz, preferiblemente en completa oscuridad. Deben colocarse en un lugar seco y ventilado. Evita amontonarlas, para que de esta forma circule el aire entre ellas. Las raíces se pueden cortar desde la base para retrasar la germinación y mantenerla por más tiempo.