Subasta online: cómo ofertar por un Citroën C4 con un precio base de $4.080.000

Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en febrero una nueva subasta en la que se destaca el remate de un vehículo, modelo Citroën C4, por un valor base de $4.080.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
En conjunto con Fabricaciones Militares (FM), la subasta online número 3799 del Banco Ciudad se llevará a cabo el martes 10 de febrero de 12 a 13.20 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que el vehículo a subastar es usado y funcionando; pero se presentan con deterioros generales, pequeñas averías propias del uso de las unidades.
Subasta del Banco Ciudad: se remata un Citroën C4
El detalle del lote indica que el Banco Ciudad subastará un vehículos de la marca Citroën modelo C4 tipo Sedán 4 puertas, modelo año 2014. La subasta en modo electrónico está pactada para el el martes 10 de febrero de 12 a 13.20
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar. No se realizan envíos.
La exhibición presencial se realizará los días 2 y 3 de febrero de 2026, de 10 A 15, en Av. Cabildo 65, C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Información importante para la subasta online del Citroën C4
- Los interesados deben registrarse en https://subastas.bancociudad.com.ar y constituir una garantía según lo estipulado en Articulo 1 de condiciones de venta.
- Depósito en garantía: $408.000.
- Se vende en el estado que se encuentra y exhibe con deterioros generales, pequeñas averías propias del uso de la unidad.
- Dominio IKD330 con 211.303 KM.