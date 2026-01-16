Subasta online: cómo ofertar por un Citroën C4 con un precio base de $4.080.000

En conjunto con Fabricaciones Militares (FM), la subasta online número 3799 del Banco Ciudad se llevará a cabo el martes 10 de febrero de 12 a 13.20 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que el vehículo a subastar es usado y funcionando; pero se presentan con deterioros generales, pequeñas averías propias del uso de las unidades.