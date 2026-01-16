Inicio Sociedad subasta
Banco Ciudad

Subasta online: cómo ofertar por un Citroën C4 con un precio base de $4.080.000

El Banco Ciudad realizará una nueva subasta online de un vehículo, modelo Citroën C4, por un valor base de $4.080.000. Cómo participar y bajo qué condiciones

Marcos Barrera
El Banco Ciudad remata un vehículo de marca Citroën modelo C4 Sedán 2.0 de cuatro puertas del año 2009.

Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en febrero una nueva subasta en la que se destaca el remate de un vehículo, modelo Citroën C4, por un valor base de $4.080.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.

En conjunto con Fabricaciones Militares (FM), la subasta online número 3799 del Banco Ciudad se llevará a cabo el martes 10 de febrero de 12 a 13.20 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que el vehículo a subastar es usado y funcionando; pero se presentan con deterioros generales, pequeñas averías propias del uso de las unidades.

Subasta online Banco Ciudad Citroen C4
El Banco Ciudad subasta una gran variedad de bienes, que pueden incluir inmuebles (casas, departamentos), vehículos (autos y camionetas) y mercaderías en general.

Subasta del Banco Ciudad: se remata un Citroën C4

El detalle del lote indica que el Banco Ciudad subastará un vehículos de la marca Citroën modelo C4 tipo Sedán 4 puertas, modelo año 2014. La subasta en modo electrónico está pactada para el el martes 10 de febrero de 12 a 13.20

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar. No se realizan envíos.

La exhibición presencial se realizará los días 2 y 3 de febrero de 2026, de 10 A 15, en Av. Cabildo 65, C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Información importante para la subasta online del Citroën C4

  • Los interesados deben registrarse en https://subastas.bancociudad.com.ar y constituir una garantía según lo estipulado en Articulo 1 de condiciones de venta.
  • Depósito en garantía: $408.000.
  • Se vende en el estado que se encuentra y exhibe con deterioros generales, pequeñas averías propias del uso de la unidad.
  • Dominio IKD330 con 211.303 KM.

