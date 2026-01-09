Subasta online de celulares Apple: cómo participar por los lotes de iPhone 11

La subasta online, número 3797, la llevará a cabo el Banco Ciudad junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA ) y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.

Subasta-del-Banco-Ciudad-celulares-Apple-iPhone-11 El Banco Ciudad subasta una gran variedad de bienes, que pueden incluir inmuebles (casas, departamentos), vehículos (autos y camionetas) y mercaderías en general.

Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por los iPhone 11

El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo jueves 22 de enero una nueva subasta en modo electrónico con horario de inicio a las 11 y de finalización a las 12.40. Y la exhibición presencial serán los días 12 y 13 del mismo mes, de 9 a 12. En total son 149 celulares iPhone 11 divididos 10 lotes (nueve con 15 teléfonos y uno, con 14).