Subasta online de celulares Apple: cómo participar por los lotes de iPhone 11

El Banco Ciudad, bajo la modalidad "subastas online", realizará en enero una nueva subasta de celulares Apple en el que se rematan 149 teléfonos iPhone 11 divididos en diez lotes (de 14 y 15 unidades), con precios base de $2.736.300 y $2.931.750. Para participar hay que cumplir con una serie de requisitos.
La subasta online, número 3797, la llevará a cabo el Banco Ciudad junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA ) y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por los iPhone 11
El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo jueves 22 de enero una nueva subasta en modo electrónico con horario de inicio a las 11 y de finalización a las 12.40. Y la exhibición presencial serán los días 12 y 13 del mismo mes, de 9 a 12. En total son 149 celulares iPhone 11 divididos 10 lotes (nueve con 15 teléfonos y uno, con 14).
En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que los celulares Apple modelo iPhone 11 ("condición nuevo") el funcionamiento está sin controlar y se venden en el estado que se encuentra y exhiben. No se realizan envíos.
Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas en el siguiente portal: https://subastas.bancociudad.com.ar. Además, deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote.
Información importante para la subasta online de diferentes modelos de iPhone
- Todos los lotes tributan IVA (alícuota 21%) y tributan Impuestos Internos (alícuota 9,5%)
- Se encuentran ubicados en San Lorenzo 420, Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos
- La exhibición presencial se llevará a cabo los días 12 y 13 de enero del 2026 de 9 a 12 en el domicilio indicado
- Contacto para exhibición y entrega: Pablo Cafferatta [email protected]