Subasta online: cómo participar por un Ford Focus con un precio base de $5.500.000

Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en febrero una nueva subasta en la que se destaca el remate de un vehículo, modelo Ford Focus, por un valor base de $5.500.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
En conjunto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la subasta online número 3786 del Banco Ciudad se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 11 a 11.20 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que el vehículo a subastar es usado y funcionando; pero presenta deterioros generales (parabrisas picado), averías, desarme e incompleto.
Subasta del Banco Ciudad: se remata un vehículo Ford Focus
El detalle del lote indica que el Banco Ciudad remata un vehículo de marca Ford modelo Focus del año 2013 2.0L Ghia 4 puertas. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 11 a 11.20 y no se realizan envíos.
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.
La exhibición presencial se realizará el 28 de enero de 2026, de 9 A 12, en Bartolomé Mitre 836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.).
Información importante para la subasta online del Ford Focus
- Para la exhibición es necesario que las visitas acrediten identidad con DNI por motivos de seguridad.
- El lote tributa IVA 21% sobre Precio de Venta.
- Se transfiere con libre de deudas.
- Los gastos de patentamiento son a cargo del comprador tal lo indicado en Condiciones de Venta.