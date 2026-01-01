Subasta online: cómo participar por un Ford Focus con un precio base de $5.500.000

En conjunto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la subasta online número 3786 del Banco Ciudad se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 11 a 11.20 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que el vehículo a subastar es usado y funcionando; pero presenta deterioros generales (parabrisas picado), averías, desarme e incompleto.