Subasta online de celulares: cómo conseguir diferentes modelos de iPhone desde $213.350

Subasta-celulares-Apples-marca-iPhone-1 El Banco Ciudad subasta una gran variedad de bienes, que pueden incluir inmuebles (casas, departamentos), vehículos (autos y camionetas) y mercaderías en general.

Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por 41 iPhone de diferentes modelos y colores

El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo 15 de enero de 2026 una nueva subasta en modo electrónico con horario de inicio a las 11 y de finalización a las 18.10. Y la exhibición presencial serán los días 5 y 6 de enero de 2026, de 9 a 12. En total son 41 celulares iPhone divididos en sus respectivos lotes.

También se subastan dos auriculares modelo AirPods con un cable marca Hoco para iPhone y un reloj inteligente marca Apple modelo Apple Watch.

Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas en el siguiente portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Subasta-celulares-Apples-marca-iPhone El Banco Ciudad subasta 41 celulares Apple en caja con sello de seguridad, modelos iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 15, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Pro Max.

Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (celulares iPhone) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

Información importante para la subasta online de diferentes modelos de iPhone

No se realizan envíos y los bienes se retiran personalmente o por un tercero autorizado

La exhibición presencial se llevará a cabo en San Lorenzo 420, Gualeguaychú (lote 1 al 28) y en 1° de Mayo 202, Concordia, ambos en la provincia de Entre Ríos.

Todos los lotes tributan IVA alícuota 21%; los lotes 1 al 27 y 30 al 43 tributan Impuestos Internos alícuota 9,5%

Consultas en [email protected] (teléfono 4329 8733)

Contacto para exhibición y entrega: